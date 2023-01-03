https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/gergedava-ob-ekskursiyakh-po-abkhazii-zimoy-novyy-god-v-tropikakh---eto-uzhe-podarok--1043314181.html

Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок

Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок

Какие места в Абхазии посетить в новогодние каникулы, как сделать отдых незабываемым, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель турфирмы "Визит Абхазия"... 03.01.2023, Sputnik Абхазия

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Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок

Гергедава отметила, что новогодние праздники в Абхазии всегда яркие, впечатляющие, потому что Новый год в тропиках - это уже подарок для людей, которые сейчас проводят время в заснеженных городах. Я всем рекомендую на Новый год проводить больше городские экскурсии, потому что наши города очень красивые - новогодняя атмосфера, при этом рядом прекрасные олеандры, пальмы. Это придает невероятное новогоднее настроение", - сказала Руслана Гергедава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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