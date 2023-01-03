https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/gergedava-ob-ekskursiyakh-po-abkhazii-zimoy-novyy-god-v-tropikakh---eto-uzhe-podarok--1043314181.html
Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок
Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок
Какие места в Абхазии посетить в новогодние каникулы, как сделать отдых незабываемым, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель турфирмы "Визит Абхазия"... 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T10:04+0300
2023-01-03T10:04+0300
2023-01-03T10:04+0300
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Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок
Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок
Гергедава отметила, что новогодние праздники в Абхазии всегда яркие, впечатляющие, потому что Новый год в тропиках - это уже подарок для людей, которые сейчас проводят время в заснеженных городах. Я всем рекомендую на Новый год проводить больше городские экскурсии, потому что наши города очень красивые - новогодняя атмосфера, при этом рядом прекрасные олеандры, пальмы. Это придает невероятное новогоднее настроение", - сказала Руслана Гергедава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, отдых, новый год в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, отдых, новый год в абхазии, аудио
Гергедава об экскурсиях по Абхазии зимой: Новый год в тропиках - это уже подарок
Какие места в Абхазии посетить в новогодние каникулы, как сделать отдых незабываемым, в интервью радио Sputnik рассказала руководитель турфирмы "Визит Абхазия" Руслана Гергедава.
Гергедава отметила, что новогодние праздники в Абхазии всегда яркие, впечатляющие, потому что Новый год в тропиках - это уже подарок для людей, которые сейчас проводят время в заснеженных городах.
Я всем рекомендую на Новый год проводить больше городские экскурсии, потому что наши города очень красивые - новогодняя атмосфера, при этом рядом прекрасные олеандры, пальмы. Это придает невероятное новогоднее настроение", - сказала Руслана Гергедава.
Подробности слушайте в аудиофайле.