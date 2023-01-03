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Тело одного из погибших добровольцев доставили в Абхазию
Тело одного из погибших добровольцев доставили в Абхазию
Сообщалось, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, там продолжаются интенсивные бои. 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T11:17+0300
2023-01-03T11:17+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputik. Тело добровольца одного из добровольцев из Абхазии, павших в боях на Донбассе, было доставлено в республику, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении ведомства. Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела в республику.
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новости, мчс абхазии, абхазия, донбасс
новости, мчс абхазии, абхазия, донбасс
Тело одного из погибших добровольцев доставили в Абхазию
11:17 03.01.2023 (обновлено: 11:38 03.01.2023)
Сообщалось, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, там продолжаются интенсивные бои.
СУХУМ, 3 янв - Sputik. Тело добровольца одного из добровольцев из Абхазии, павших в боях на Донбассе, было доставлено в республику, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении ведомства.
Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела в республику.