https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/telo-odnogo-iz-pogibshikh-dobrovoltsev-dostavili-v-abkhaziyu-1043459417.html

Тело одного из погибших добровольцев доставили в Абхазию

Тело одного из погибших добровольцев доставили в Абхазию

Сообщалось, что ситуация в зоне специальной военной операции остается сложной, там продолжаются интенсивные бои. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 янв - Sputik. Тело добровольца одного из добровольцев из Абхазии, павших в боях на Донбассе, было доставлено в республику, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении ведомства. Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела в республику.

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