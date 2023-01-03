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Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной
Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной
Что произошло в абхазской туриндустрии в 2022 году, какие виды туризма приобрели особую актуальность, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала... 03.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-03T15:26+0300
2023-01-03T15:26+0300
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Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной
Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной
Туристический год в Абхазии выдался стабильным, хотя и прошел не таким, каким его ожидали, сказала Анна Калягина. "Он не отличается от успешных допандемийных годов. Турист к нам едет. Гости к нам приезжают в основном новые. с новым форматом. И есть над чем задуматься - как меняться, как развиваться, что планировать", - отметила Калягина. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной
Что произошло в абхазской туриндустрии в 2022 году, какие виды туризма приобрели особую актуальность, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
Туристический год в Абхазии выдался стабильным, хотя и прошел не таким, каким его ожидали, сказала Анна Калягина.
"Он не отличается от успешных допандемийных годов. Турист к нам едет. Гости к нам приезжают в основном новые. с новым форматом. И есть над чем задуматься - как меняться, как развиваться, что планировать", - отметила Калягина.
Подробности слушайте в аудиофайле.