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Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной

Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной

Что произошло в абхазской туриндустрии в 2022 году, какие виды туризма приобрели особую актуальность, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала... 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T15:26+0300

2023-01-03T15:26+0300

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Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной Турбаза: итоги туристического года в Абхазии с Анной Калягиной

Туристический год в Абхазии выдался стабильным, хотя и прошел не таким, каким его ожидали, сказала Анна Калягина. "Он не отличается от успешных допандемийных годов. Турист к нам едет. Гости к нам приезжают в основном новые. с новым форматом. И есть над чем задуматься - как меняться, как развиваться, что планировать", - отметила Калягина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, отдых, туризм, отдых в абхазии, аудио