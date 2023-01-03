https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/ubiystvennoe-nenaste-kak-abkhaziya-perezhila-bolshoy-sneg-v-1911-godu-1043459962.html

Убийственное ненастье: как Абхазия пережила "Большой снег" в 1911 году

Убийственное ненастье: как Абхазия пережила "Большой снег" в 1911 году

В ночь с 3 на 4 января 1911 года в Абхазии выпало около двух метров снега, что парализовало города и села страны, и даже привело к гибели людей. 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T12:20+0300

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Ровно 112 лет назад в Абхазии произошло редкое по своим масштабам природное явление, которое вошло в историю страны под названием "Ас ду" ("Большой снег" - прим.ред) и разделило ее на "до" и "после". О том, что удалось выяснить об этом событии журналистам и краеведам республики, читайте в материале Sputnik.Беспощадная красотаВ отличие от северных государств Абхазия не привыкла к суровой зиме и двухметровым сугробам. Но в январе 1911 года жители небольшой причерноморской республики оказались в снежной "ловушке", из которой им пришлось выбираться 38 дней. Стихийное бедствие не только нанесло существенный материальный ущерб, но забрало немало жизней.Абхазскому журналисту Манане Кокоскир удалось собрать много интересных фактов о "Большом снеге" и подготовить фильм о том историческом событии. В брошюре Анзора Агумаа об Асду описано, какой ущерб природное явление нанесло Абхазии и, в частности, городскому хозяйству Сухума."Город совершенно был занесен снегом, который пролежал здесь 38 дней с 4-го января по 10 февраля. Положение Сухума осложнилось в начале февраля. Почти все работоспособное население Сухума участвовало в борьбе со снегом", - написано в издании.Под тяжестью снега обламывались деревья, проваливались крыши домов. Все улицы города были в снежных заносах, несколько дней не работал телеграф."Целый месяц не работали телефоны, так как провода и столбы были повалены. Прекратились занятия в учебных заведениях", - рассказано в брошюре.Кокоскир ездила по селам и общалась со старцами, которые во время "Большого снега" были детьми."Большой снег поделил жизнь абхазского народа на "до" и "после", это стало точкой отсчета. При работе над фильмом меня поразила вещь, которую сказала фольклорист Цира Габниа. Несмотря на то, что во время природного катаклизма многие умерли, люди позитивно воспринимали снег, будто белый цвет давал какую-то надежду", - объяснила она.Городское население больше пострадало от "Большого снега", чем жители деревень. Ведь у горожан не было продовольствия, в отличие от сельчан, у которых были запасы кукурузы, фасоли, фруктов.Жители Ачандары рассказывали, что они прорыли коридоры в снегу и носили друг другу еду. Благодаря этой поддержке, смертности в селах было меньше, чем в городской среде.О том, что представлял собой Сухум во время "Большого снега", написано в той же брошюре Анзора Агумаа. Он приводит выдержку из статьи "Сухум под снегом" в газете "Сухумский листок объявлений", вышедший 23 января 1911 года."Вечнозеленый, цветущий и благоухающий летом и зимой, в нынешнюю зиму вдруг превратился в северный город, засыпанный сплошной массой снега, доходящего толщиною до одного аршина. Так как снег сыпал при 1-2 градусах тепла, то влажный и тяжелый, облепляя деревья и крыши домов, он ломает слабые из крыш, гнет до земли, ломает и даже выворачивает с корнем деревья, опрокидывает телефонные столбы, рвет на них провода и прочее", - было написано в статье.ПоследствияМанана Кокоскир отметила еще один интересный факт. Церковь издавала колокольный звон, он предназначался для судов, которые терпели бедствие в сухумской бухте."Был неимоверный шторм, туман, очень много судов потерпели крушение, у берегов Сухума был настоящий ад. С другой стороны в христианской культуре есть такое, что во время чумы, холеры, стихийных бедствий, церковь напоминает людям, что существует Бог, что надо просить у него милости", - заметила она."Большой снег" нанес ущерб не только жителям Абхазии, но и растениям. Так, заведующий Сухумской сельскохозяйственной опытной станцией Василий Маркович издал брошюру под названием "Как перезимовали технические и декоративные растения в Сухумском округе"."Зима 1910-1911 гг. считается небывалой для Сухума. По многолетним данным, наименьшая температура для Сухума показана -9,9°С, при этом обыкновенно понижения температуры не бывали продолжительными и повторялись не часто. В минувшую зиму понижения температуры достигали до -13°С и продолжались более месяца подряд, т. е. с 3-го января по 5 февраля, причем снежный покров лежал с 4 января по 18 февраля и достиг до 3-х аршин (в парке Сухумского акклиматизационного сада 24 января измерено 178 сантиметров). Такого снега старожилы не запомнят", - написал ученый.Он отметил, что многие деревья стояли поломанные, пальмы были с обмороженной листвой, плоды апельсинов, обожженные морозом, висели на дереве как испеченные, австралийские растения – акации и эвкалипты с пожелтевшей листвой представляли собой тоже печальную картину."Большой снег" нанес большой урон и неисчислимые бедствия крестьянским хозяйствам в деревнях Абхазии, сельскому хозяйству в целом. Погибло много скота, погибли многие фруктовые деревья", - написал Маркович.Кроме того, он подчеркнул, что многие старики, не зная даты своего рождения, говорили, что на момент "большого снега" им было по столько-то лет или, например, рассказывали, что родились через столько-то лет после "большого снега".В концовке своей брошюры Анзор Агумаа написал, что до зимы 1911 года, в Абхазии холодными и снежными были зимы 1878, 1892 годы, а после зимы 1911 года – 1925, 1950, 1964, 1967, 1981 и 1993 годы, однако такой суровой, заснеженной зимы, как в 1911 году, с тех пор не бывало. Правда, в абхазском народном фольклоре существуют предания о том, что здесь бывали такие холодные зимы, что замерзало даже Черное море и покрывалось льдом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210104/Takie-obstoyatelstva-Kokoskir-o-bolshom-snegopade-1911-goda-v-Abkhazii-1031563538.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Spasti-starinu-kak-pomoch-arkhitekturnym-pamyatnikam-Sukhuma--1032584301.html

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