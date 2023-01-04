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Фитнес-тренер о новогодних застольях: всегда надо помнить о последствиях
Фитнес-тренер о новогодних застольях: всегда надо помнить о последствиях
Как с пользой провести время в новогодние дни и не набрать лишний вес во время праздничных застолий рассказала фитнес-тренер Татьяна Иваненко. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T11:09+0300
2023-01-04T11:09+0300
2023-01-04T11:09+0300
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Фитнес-тренер о новогодних застольях: всегда надо помнить о последствиях
Фитнес-тренер о новогодних застольях: всегда надо помнить о последствиях
Новый год - время заслуженного отдыха и пищевой вседозволенности, поэтому нередко зимние праздники оборачиваются лишними килограммами. Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников, какие упражнения позволят этого избежать и как сделать так, чтобы лучше чувствовать себя?По словам фитнес-тренера Татьяны Иваненко, в первую очередь надо бывать больше на свежем воздухе. Пешие прогулки вместе с правильным питанием позволят себя хорошо чувствовать."Понимаю, что новогодние столы ломятся, все хотят вкусно поесть, но надо помнить о последствиях переедания, во всем нужна мера", -сказала Иваненко.По ее словам, надо всегда следить за своим здоровьем, получать регулярную нагрузку, а не вспоминать об этом только в праздники, в дни отдыха."Вы можете питаться по принципу гарвардской тарелки, то есть, когда тарелка разделена на три части и половину должны составлять овощи. Они могут быть свежие, пареные, могут быть обжаренные на небольшом количестве масла. Одну четверть должны составлять белки, это может быть мясо, и оставшуюся четверть будет из углеводов. Можно и немного мамалыги в том числе. Конечно же, побольше пить воды и больше движений", - сказала фитнес-тренер.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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здоровье, фитнес, питание, подкасты, аудио
здоровье, фитнес, питание, подкасты, аудио
Фитнес-тренер о новогодних застольях: всегда надо помнить о последствиях
Как с пользой провести время в новогодние дни и не набрать лишний вес во время праздничных застолий рассказала фитнес-тренер Татьяна Иваненко.
Новый год - время заслуженного отдыха и пищевой вседозволенности, поэтому нередко зимние праздники оборачиваются лишними килограммами. Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников, какие упражнения позволят этого избежать и как сделать так, чтобы лучше чувствовать себя?
По словам фитнес-тренера Татьяны Иваненко, в первую очередь надо бывать больше на свежем воздухе. Пешие прогулки вместе с правильным питанием позволят себя хорошо чувствовать.
"Понимаю, что новогодние столы ломятся, все хотят вкусно поесть, но надо помнить о последствиях переедания, во всем нужна мера", -сказала Иваненко.
По ее словам, надо всегда следить за своим здоровьем, получать регулярную нагрузку, а не вспоминать об этом только в праздники, в дни отдыха.
"Вы можете питаться по принципу гарвардской тарелки, то есть, когда тарелка разделена на три части и половину должны составлять овощи. Они могут быть свежие, пареные, могут быть обжаренные на небольшом количестве масла. Одну четверть должны составлять белки, это может быть мясо, и оставшуюся четверть будет из углеводов. Можно и немного мамалыги в том числе. Конечно же, побольше пить воды и больше движений", - сказала фитнес-тренер.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.