https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ostavivshiy-sled-v-istorii-gennadiyu-gaguliya-ispolnilos-by-75-let-1043475408.html

Оставивший след в истории: Геннадию Гагулия исполнилось бы 75 лет

Оставивший след в истории: Геннадию Гагулия исполнилось бы 75 лет

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии 8 сентября 2018 года около поста Мюссера в Гудаутском районе. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T17:15+0300

2023-01-04T17:15+0300

2023-01-04T17:15+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Абхазский политик, трижды премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года, в этом году ему могло бы исполниться 75 лет. Вспоминая премьер-министра, абхазский общественный и политический деятель Вячеслав Цугба ранее в интервью радио Sputnik подчеркивал, что Гагулия оставил значимый след в истории абхазского народа."Он был человеком, воспитанным в коммунистическое время, но мыслящим современными категориями. Где бы он ни был, он полностью отдавал себя делу и достигал результатов. Он был человеком самодисциплины, чего и требовал от своих подчиненных", - отметил Цугба.Геннадий Гагулия оказал большую помощь Абхазии во время войны 1992-1993 годов, когда занимался обеспечением абхазских бойцов и тыла продуктами и военным обмундированием. В 1995 году он был назначен премьер-министром Абхазии, на этой должности он проработал два года. Вновь правительство он возглавлял в 2002-2003 годах. Вячеслав Цугба подчеркнул, что в период блокады, когда российским политикам было запрещено встречаться с абхазской стороной, Гагулия умел находить возможности для встречи с высшими политическими деятелями - с Путиным, с Большаковым, с Черномырдиным. Причиной успеха была коммуникабельность Геннадия Гагулия и его удивительная способность найти подход к любому человеку и компромисс в любом вопросе."Его первое и второе премьерство пришлось на время, когда речь шла о выживании. Он сумел сделать так, чтобы Абхазия в сложный блокадный период выжила", - рассказывал он.Также в 2002 году Геннадий Гагулия создал Торгово-промышленную палату Абхазии, которая под его руководством заключила множество договоров с российскими и зарубежными ТПП и представляла республику на крупнейших международных площадках.В апреле 2018 года Гагулия был снова назначен главой Кабинета Министров Абхазии. После назначения в интервью Абхазскому телевидению политик рассказывал о том, что "не будет всю жизнь работать премьер-министром" и о планах вернуться в ТПП через некоторое время. Но планам не суждено было сбыться. 8 сентября 2018 года абхазская делегация возвращалась из Сирии, которую посещала с официальным визитом. На 47 километре республиканской трассы водитель ВАЗ-21099 столкнулся с машиной премьер-министра, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет. Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Вспоминая Гагулия, его коллеги и товарищи отмечали его ответственность, энергичность, теплоту в общении."Это был гигант, скала, очень высокого уровня человек из эпохи Ардзинба, глыба, таких людей у нас очень мало. Он был энергичным, деловым, не тратил время на разговоры, был прекрасным менеджером. Об этой утрате мы очень скорбим и будем ее ощущать", — сказал о Гагулия экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.Актер Абхазского театра Кесоу Хагба был долгие годы знаком с Гагулия. Он отметил вклад премьер-министра в историю Абхазии и добросовестность, с которой он брался за любое дело."Гена прожил свою жизнь чисто, она не была омрачена ложью и предательством, он много трудился, и результаты этой работы очевидны", — сказал Кесоу Хагба.Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180910/druzya-i-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-gaguliya-1024959903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180911/20-kadrov-iz-zhizni-gennadiya-gaguliya-1024953485.html

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