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https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/parad-elok-kak-ukrasili-novogodnie-derevya-v-abkhazii---1043336991.html
Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии
Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии
Новогодние елки украшают центральные площади и парки всех городов республики. Какими получились символы праздника в этом году, смотрите в фотоленте Sputnik... 04.01.2023, Sputnik Абхазия
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Во всех городах Абхазии установили красивые и яркие новогодние деревья. Посмотреть на нарядные елки и сфотографироваться на их фоне приходит большое количество людей. Но хоть елка - самый важный символ праздника, в каждом парке ее пополняют светящиеся фигуры, гирлянды на деревьях и, конечно же, театрализованные представления для детей, которые проходят в этой сказочной новогодней атмосфере.
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фото , мультимедиа, абхазия, новый год в абхазии, фото
фото , мультимедиа, абхазия, новый год в абхазии, фото

Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии

16:10 04.01.2023
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Новогодние елки украшают центральные площади и парки всех городов республики. Какими получились символы праздника в этом году, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Во всех городах Абхазии установили красивые и яркие новогодние деревья. Посмотреть на нарядные елки и сфотографироваться на их фоне приходит большое количество людей.
Но хоть елка - самый важный символ праздника, в каждом парке ее пополняют светящиеся фигуры, гирлянды на деревьях и, конечно же, театрализованные представления для детей, которые проходят в этой сказочной новогодней атмосфере.
© Sputnik / Леон Адлейба

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы в Сухуме. Символ праздника украсили игрушками, гирляндами и светящимся шатром.

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы в Сухуме. Символ праздника украсили игрушками, гирляндами и светящимся шатром. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы в Сухуме. Символ праздника украсили игрушками, гирляндами и светящимся шатром.

© Sputnik

Роскошный "подарок" получили жители Ткуарчала. Помимо разноцветных игрушек и звезд, на их елке красуется красный бант.

Роскошный &quot;подарок&quot; получили жители Ткуарчала. Помимо разноцветных игрушек и звезд, на их елке красуется красный бант. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik

Роскошный "подарок" получили жители Ткуарчала. Помимо разноцветных игрушек и звезд, на их елке красуется красный бант.

© Foto / eesthetiiquee

Площадь у Администрации Очамчырского района – место притяжения местных жителей и гостей. Здесь стоит величественная елка, которая светится всеми цветами радуги, радуя детишек и их родителей.

Площадь у Администрации Очамчырского района – место притяжения местных жителей и гостей. Здесь стоит величественная елка, которая светится всеми цветами радуги, радуя детишек и их родителей. - Sputnik Абхазия
3/8
© Foto / eesthetiiquee

Площадь у Администрации Очамчырского района – место притяжения местных жителей и гостей. Здесь стоит величественная елка, которая светится всеми цветами радуги, радуя детишек и их родителей.

© Foto / Гал TV

Новогоднее дерево в Гале поставили на площади перед Домом культуры. Его украсили гирляндами, а на макушке установили большую светящуюся звезду.

Новогоднее дерево в Гале поставили на площади перед Домом культуры. Его украсили гирляндами, а на макушке установили большую светящуюся звезду. - Sputnik Абхазия
4/8
© Foto / Гал TV

Новогоднее дерево в Гале поставили на площади перед Домом культуры. Его украсили гирляндами, а на макушке установили большую светящуюся звезду.

© Sputnik / Бадри Есиава

Праздничная атмосфера витает и в Новом Афоне, где помимо главного символа праздника – елки, ощущение волшебства создает иллюминация вокруг нее.

Праздничная атмосфера витает и в Новом Афоне, где помимо главного символа праздника – елки, ощущение волшебства создает иллюминация вокруг нее. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Бадри Есиава

Праздничная атмосфера витает и в Новом Афоне, где помимо главного символа праздника – елки, ощущение волшебства создает иллюминация вокруг нее.

© Sputnik

Яркую и красочную елку установили и в Гудауте. Ее украшает светящаяся надпись на абхазском языке: "Ҽаанбзиала!" - "С праздником!".

Яркую и красочную елку установили и в Гудауте. Ее украшает светящаяся надпись на абхазском языке: &quot;Ҽаанбзиала!&quot; - &quot;С праздником!&quot;. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik

Яркую и красочную елку установили и в Гудауте. Ее украшает светящаяся надпись на абхазском языке: "Ҽаанбзиала!" - "С праздником!".

© Foto / abkhazia_pitsunda_gagra

Елку в Пицунде украсили белыми, оранжевыми и красными шарами, а у ее подножья красуются новогодние олени.

Елку в Пицунде украсили белыми, оранжевыми и красными шарами, а у ее подножья красуются новогодние олени. - Sputnik Абхазия
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© Foto / abkhazia_pitsunda_gagra

Елку в Пицунде украсили белыми, оранжевыми и красными шарами, а у ее подножья красуются новогодние олени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стильная елка в Гагре также привлекает к себе внимание. Композицию дополняют светящиеся и раскрывающиеся цветы вокруг нее.

Стильная елка в Гагре также привлекает к себе внимание. Композицию дополняют светящиеся и раскрывающиеся цветы вокруг нее. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Стильная елка в Гагре также привлекает к себе внимание. Композицию дополняют светящиеся и раскрывающиеся цветы вокруг нее.

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