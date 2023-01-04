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Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии
Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии
Новогодние елки украшают центральные площади и парки всех городов республики. Какими получились символы праздника в этом году, смотрите в фотоленте Sputnik... 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T16:10+0300
2023-01-04T16:10+0300
2023-01-04T16:10+0300
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Во всех городах Абхазии установили красивые и яркие новогодние деревья. Посмотреть на нарядные елки и сфотографироваться на их фоне приходит большое количество людей. Но хоть елка - самый важный символ праздника, в каждом парке ее пополняют светящиеся фигуры, гирлянды на деревьях и, конечно же, театрализованные представления для детей, которые проходят в этой сказочной новогодней атмосфере.
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фото , мультимедиа, абхазия, новый год в абхазии, фото
фото , мультимедиа, абхазия, новый год в абхазии, фото
Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии
Новогодние елки украшают центральные площади и парки всех городов республики. Какими получились символы праздника в этом году, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Во всех городах Абхазии установили красивые и яркие новогодние деревья. Посмотреть на нарядные елки и сфотографироваться на их фоне приходит большое количество людей.
Но хоть елка - самый важный символ праздника, в каждом парке ее пополняют светящиеся фигуры, гирлянды на деревьях и, конечно же, театрализованные представления для детей, которые проходят в этой сказочной новогодней атмосфере.
© Sputnik / Леон Адлейба
Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы в Сухуме. Символ праздника украсили игрушками, гирляндами и светящимся шатром.
Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы в Сухуме. Символ праздника украсили игрушками, гирляндами и светящимся шатром.
© Sputnik
Роскошный "подарок" получили жители Ткуарчала. Помимо разноцветных игрушек и звезд, на их елке красуется красный бант.
Роскошный "подарок" получили жители Ткуарчала. Помимо разноцветных игрушек и звезд, на их елке красуется красный бант.
© Foto / eesthetiiquee
Площадь у Администрации Очамчырского района – место притяжения местных жителей и гостей. Здесь стоит величественная елка, которая светится всеми цветами радуги, радуя детишек и их родителей.
Площадь у Администрации Очамчырского района – место притяжения местных жителей и гостей. Здесь стоит величественная елка, которая светится всеми цветами радуги, радуя детишек и их родителей.
© Foto / Гал TV
Новогоднее дерево в Гале поставили на площади перед Домом культуры. Его украсили гирляндами, а на макушке установили большую светящуюся звезду.
Новогоднее дерево в Гале поставили на площади перед Домом культуры. Его украсили гирляндами, а на макушке установили большую светящуюся звезду.
© Sputnik / Бадри Есиава
Праздничная атмосфера витает и в Новом Афоне, где помимо главного символа праздника – елки, ощущение волшебства создает иллюминация вокруг нее.
Праздничная атмосфера витает и в Новом Афоне, где помимо главного символа праздника – елки, ощущение волшебства создает иллюминация вокруг нее.
© Sputnik
Яркую и красочную елку установили и в Гудауте. Ее украшает светящаяся надпись на абхазском языке: "Ҽаанбзиала!" - "С праздником!".
Яркую и красочную елку установили и в Гудауте. Ее украшает светящаяся надпись на абхазском языке: "Ҽаанбзиала!" - "С праздником!".
© Foto / abkhazia_pitsunda_gagra
Елку в Пицунде украсили белыми, оранжевыми и красными шарами, а у ее подножья красуются новогодние олени.
Елку в Пицунде украсили белыми, оранжевыми и красными шарами, а у ее подножья красуются новогодние олени.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Стильная елка в Гагре также привлекает к себе внимание. Композицию дополняют светящиеся и раскрывающиеся цветы вокруг нее.
Стильная елка в Гагре также привлекает к себе внимание. Композицию дополняют светящиеся и раскрывающиеся цветы вокруг нее.