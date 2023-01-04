https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/parad-elok-kak-ukrasili-novogodnie-derevya-v-abkhazii---1043336991.html

Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии

Парад елок: как украсили новогодние деревья в Абхазии

Новогодние елки украшают центральные площади и парки всех городов республики. Какими получились символы праздника в этом году, смотрите в фотоленте Sputnik... 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T16:10+0300

2023-01-04T16:10+0300

2023-01-04T16:10+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

новый год в абхазии

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Во всех городах Абхазии установили красивые и яркие новогодние деревья. Посмотреть на нарядные елки и сфотографироваться на их фоне приходит большое количество людей. Но хоть елка - самый важный символ праздника, в каждом парке ее пополняют светящиеся фигуры, гирлянды на деревьях и, конечно же, театрализованные представления для детей, которые проходят в этой сказочной новогодней атмосфере.

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