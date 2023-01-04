Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/politolog-o-roli-svo-v-geopolitike-vse-maski-sorvany-1043467896.html
Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны
Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны
Политолог Андрей Манойло подвел политические итоги 2022 года. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T18:52+0300
2023-01-04T18:52+0300
радио
россия
украина
европа
политика
борьба
нацизм
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/04/1043468000_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_a6b5ccb4dd26c16a954e30d476bf1869.jpg
Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны
Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны
Политолог Андрей Манойло подвел политические итоги 2022 года.В беседе на радио Sputnik он отметил, что минувший год был насыщен политическими событиями."В мире происходят грандиозные перемены, которые вызваны специальной военной операцией на Украине. Всех, кто скрывались в серой зоне, в различных полутонах и периодически играли роль друзей России на Западе, СВО поставила перед выбором, какую сторону занять. Ведь в условиях, когда идет ожесточенная борьба против нацизма, невозможно лавировать. Встает вопрос: вы за нацизм или против него?.. В итоге все маски были сорваны", - заявил Манойло.По его словам, спецоперация также стала фактором обновления российского общества и государства.
россия
украина
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/04/1043468000_88:0:809:541_1920x0_80_0_0_4a0002813b5b3900fc262eab37d32e69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, европа, политика, борьба, нацизм, подкасты, аудио
россия, украина, европа, политика, борьба, нацизм, подкасты, аудио

Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны

18:52 04.01.2023
Радио
Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны
Подписаться на
НовостиTelegram
Политолог Андрей Манойло подвел политические итоги 2022 года.
В беседе на радио Sputnik он отметил, что минувший год был насыщен политическими событиями.
"В мире происходят грандиозные перемены, которые вызваны специальной военной операцией на Украине. Всех, кто скрывались в серой зоне, в различных полутонах и периодически играли роль друзей России на Западе, СВО поставила перед выбором, какую сторону занять. Ведь в условиях, когда идет ожесточенная борьба против нацизма, невозможно лавировать. Встает вопрос: вы за нацизм или против него?.. В итоге все маски были сорваны", - заявил Манойло.
По его словам, спецоперация также стала фактором обновления российского общества и государства.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0