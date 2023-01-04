https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/politolog-o-roli-svo-v-geopolitike-vse-maski-sorvany-1043467896.html

Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны

Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны

Политолог Андрей Манойло подвел политические итоги 2022 года. 04.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-04T18:52+0300

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Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны Политолог о роли СВО в геополитике: все маски сорваны

Политолог Андрей Манойло подвел политические итоги 2022 года.В беседе на радио Sputnik он отметил, что минувший год был насыщен политическими событиями."В мире происходят грандиозные перемены, которые вызваны специальной военной операцией на Украине. Всех, кто скрывались в серой зоне, в различных полутонах и периодически играли роль друзей России на Западе, СВО поставила перед выбором, какую сторону занять. Ведь в условиях, когда идет ожесточенная борьба против нацизма, невозможно лавировать. Встает вопрос: вы за нацизм или против него?.. В итоге все маски были сорваны", - заявил Манойло.По его словам, спецоперация также стала фактором обновления российского общества и государства.

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