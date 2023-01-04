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Символ нового года: елки в странах ближнего зарубежья
Символ нового года: елки в странах ближнего зарубежья
Ель - вечнозеленое дерево, символ жизни. А символом Нового года она стала относительно недавно, по меркам человеческой истории - в XVI веке. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T17:50+0300
2023-01-04T17:50+0300
2023-01-04T17:50+0300
видео
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новый год
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Ель - вечнозеленое дерево, символ жизни. А символом Нового года она стала относительно недавно, по меркам человеческой истории - в XVI веке. Согласно легенде, реформатор Мартин Лютер в Сочельник шел по лесу и увидел на небе звезды, которые, казалось, касались величественной ели. Тогда он срубил ее, принес домой и, прикрепив свечи, символизирующие свет Рождественской ночи, навсегда сделал ее главным артибутом праздника.В каждой стране елку украшают по-разному. Неизменно одно - огромное количество светящихся гирлянд и, конечно же, праздничное настроение, которое чувствует каждый, кто гуляет у главной елки города. Посмотреть, как украсили елки в разных городах ближнего зарубежья, можно в видео Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, новый год, видео
видео, мультимедиа, новый год, видео
Ель - вечнозеленое дерево, символ жизни. А символом Нового года она стала относительно недавно, по меркам человеческой истории - в XVI веке.
Согласно легенде, реформатор Мартин Лютер в Сочельник шел по лесу и увидел на небе звезды, которые, казалось, касались величественной ели. Тогда он срубил ее, принес домой и, прикрепив свечи, символизирующие свет Рождественской ночи, навсегда сделал ее главным артибутом праздника.
В каждой стране елку украшают по-разному. Неизменно одно - огромное количество светящихся гирлянд и, конечно же, праздничное настроение, которое чувствует каждый, кто гуляет у главной елки города.
Посмотреть, как украсили елки в разных городах ближнего зарубежья, можно в видео Sputnik.