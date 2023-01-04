https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/umer-posledniy-predsedatel-verkhovnogo-soveta-rsfsr-ruslan-khasbulatov-1043468472.html
Умер последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Умер последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Хаслубатов возглавлял Парламент РСФСР, Верховный Совет, который прекратил свое существование в после штурма Белого дома в октябре 1993 года. 04.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-04T12:03+0300
2023-01-04T12:03+0300
2023-01-04T12:05+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. На 81 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Хасбулатова.Руслан Хасбулатов родился в Грозном в 1942 году. В 1967-м окончил юрфак МГУ, затем получил степень кандидата экономических наук в аспирантуре экономического факультета. В 1990 году Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, а в 1991 году он занял должность председателя Верховного совета РСФСР.На сессии 12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Беловежских соглашений о прекращении существования Советского Союза.Был активным участником противостояния исполнительной власти в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета, который он возглавлял. 3-4 октября 1993 года конфликт закончился танковым обстрелом парламента - Дома Советов, который сейчас известен, как Белый Дом. Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков, а в 1994 году отпущен по амнистии. После этого он продолжил работать преподавателем в РЭУ имени Плеханова, где с 1994 года до конца жизни заведовал кафедрой мировой экономики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Goryachiy-avgust-1991-go-mozhno-li-bylo-spasti-SSSR-1033075173.html
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Умер последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
12:03 04.01.2023 (обновлено: 12:05 04.01.2023)
Хаслубатов возглавлял Парламент РСФСР, Верховный Совет, который прекратил свое существование в после штурма Белого дома в октябре 1993 года.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. На 81 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Хасбулатова.
Политика похоронят в Чечне в родовом селе Толстой-юрт, его тело доставят на родину вечером, 4 января.
Руслан Хасбулатов родился в Грозном в 1942 году. В 1967-м окончил юрфак МГУ, затем получил степень кандидата экономических наук в аспирантуре экономического факультета. В 1990 году Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, а в 1991 году он занял должность председателя Верховного совета РСФСР.
На сессии 12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Беловежских соглашений о прекращении существования Советского Союза.
Был активным участником противостояния исполнительной власти в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного Совета, который он возглавлял. 3-4 октября 1993 года конфликт закончился танковым обстрелом парламента - Дома Советов, который сейчас известен, как Белый Дом.
Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков, а в 1994 году отпущен по амнистии. После этого он продолжил работать преподавателем в РЭУ имени Плеханова, где с 1994 года до конца жизни заведовал кафедрой мировой экономики.