https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/ashuba-o-traditsiyakh-abkhazskogo-zastolya-tselyy-institut-1043257995.html

Ашуба о традициях абхазского застолья: целый институт

Ашуба о традициях абхазского застолья: целый институт

О том, что изменилось с древних времен в застольной культуре абхазов, а что удалось сохранить, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат филологических наук... 05.01.2023, Sputnik Абхазия

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Ашуба о традициях абхазского застолья: целый институт Ашуба о традициях абхазского застолья: целый институт

Культура абхазского застолья - очень интересный и, в то же время, сложный процесс, объединяющий в себе множество компонентов. При проведении абхазского стола многое зависит от хозяина, от состава гостей, от происходящего мероприятия.Застолья у абхазов имеют зачастую воспитательный характер, старшие за столом, рассказывая притчи или поучительные случаи из жизни, предостерегают молодых от ошибок или же указывают путь их исправления, при этом не называют конкретных имен, сказал Ашуба."Никто не торопится во время застолья, не встает, не вскакивает пока старший не завершит свою речь. В нужное время подбираются нужные слова, это мудрость. Не просто сели, выпили и разошлись. Почему у абхазов застолье продолжается несколько часов? Это целый институт, застолье имеет воспитательный характер", - сказал Ашуба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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