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Киев потерял около 70 человек на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
Киев потерял около 70 человек на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны России. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T16:10+0300
2023-01-05T16:10+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР. Потери за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.Также сообщается, что российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура"."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Киев потерял около 70 человек на Купянском и Красно-Лиманском направлениях
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР. Потери за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.
Также сообщается, что российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура".
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.