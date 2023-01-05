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Киев потерял около 70 человек на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Киев потерял около 70 человек на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны России. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T16:10+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 70 человек, сообщили в Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР. Потери за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.Также сообщается, что российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов "батальона имени Шейха Мансура"."В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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