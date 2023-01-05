https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/lev-napal-na-dressirovschika-v-sochinskom-tsirke-vo-vremya-vystupleniya-1043485582.html

Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления

Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления

От опасных последствий дрессировщика спасла его супруга и коллега, отогнав льва. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

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цирк

сочи

происшествия

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления. Во время представления дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять двух молодых самцов, когда третий лев набросился на артиста, повалив его на сцену. На помощь Алексею вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Она отогнала зверя. У Макаренко остались следы от когтей и зубов животного. Сам Макаренко отметил, что пострадала его "шкура", но работать с львом дрессировщики продолжают.

сочи

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цирк, сочи, происшествия