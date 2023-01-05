https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/lev-napal-na-dressirovschika-v-sochinskom-tsirke-vo-vremya-vystupleniya-1043485582.html
Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления
Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления
От опасных последствий дрессировщика спасла его супруга и коллега, отогнав льва. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T12:30+0300
2023-01-05T12:30+0300
2023-01-05T14:48+0300
цирк
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037628778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f143fb685235bab28b81dfcee9b8d162.jpg
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления. Во время представления дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять двух молодых самцов, когда третий лев набросился на артиста, повалив его на сцену. На помощь Алексею вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Она отогнала зверя. У Макаренко остались следы от когтей и зубов животного. Сам Макаренко отметил, что пострадала его "шкура", но работать с львом дрессировщики продолжают.
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037628778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ed54479118c91c349530e26d7141339.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цирк, сочи, происшествия
Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления
12:30 05.01.2023 (обновлено: 14:48 05.01.2023)
От опасных последствий дрессировщика спасла его супруга и коллега, отогнав льва.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления.
Во время представления дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять двух молодых самцов, когда третий лев набросился на артиста, повалив его на сцену.
На помощь Алексею вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Она отогнала зверя.
У Макаренко остались следы от когтей и зубов животного.
"Львы-самцы – это самые сложные и опасные хищники среди кошачьих. Они прайдные животные, они действуют группой. Один из них сегодня заступился за остальных. Возможно ли этого избежать? Нет", – прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале дрессировщик Владислав Гончаров.
Сам Макаренко отметил, что пострадала его "шкура", но работать с львом дрессировщики продолжают.