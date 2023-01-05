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https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/lev-napal-na-dressirovschika-v-sochinskom-tsirke-vo-vremya-vystupleniya-1043485582.html
Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления
Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления
От опасных последствий дрессировщика спасла его супруга и коллега, отогнав льва. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T12:30+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления. Во время представления дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять двух молодых самцов, когда третий лев набросился на артиста, повалив его на сцену. На помощь Алексею вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Она отогнала зверя. У Макаренко остались следы от когтей и зубов животного. Сам Макаренко отметил, что пострадала его "шкура", но работать с львом дрессировщики продолжают.
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цирк, сочи, происшествия
цирк, сочи, происшествия

Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления

12:30 05.01.2023 (обновлено: 14:48 05.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Прайд львов в селе Аацы
Прайд львов в селе Аацы - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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От опасных последствий дрессировщика спасла его супруга и коллега, отогнав льва.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Лев напал на дрессировщика в сочинском цирке во время выступления.
Во время представления дрессировщик Алексей Макаренко пытался разнять двух молодых самцов, когда третий лев набросился на артиста, повалив его на сцену.
На помощь Алексею вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Она отогнала зверя.
У Макаренко остались следы от когтей и зубов животного.
"Львы-самцы – это самые сложные и опасные хищники среди кошачьих. Они прайдные животные, они действуют группой. Один из них сегодня заступился за остальных. Возможно ли этого избежать? Нет", – прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале дрессировщик Владислав Гончаров.
Сам Макаренко отметил, что пострадала его "шкура", но работать с львом дрессировщики продолжают.
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