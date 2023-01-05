https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/neudachnaya-operatsiya-veterany-voyny-vspomnili-yanvarskoe-nastuplenie-1043491070.html

Неудачная операция: ветераны войны вспомнили январское наступление

Неудачная операция: ветераны войны вспомнили январское наступление

Встреча с участниками январского наступления прошла в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте в четверг, 5 января. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T18:00+0300

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Воспоминания ветеранов и причины неудачи наступления, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik5 января 1993 года абхазские бойцы предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии. Главной задачей январского наступления было отвлечение основных сил противника с Восточного фронта. Накануне нового 1993 года в Восточной Абхазии были предприняты крупномасштабные военные действия со стороны грузинских сил. Они были приостановлены 29 декабря. Повторное же наступление через несколько дней могло привести к падению Восточного фронта.По словам Героя Абхазии Рауля Смыр, 5 января перед их батальоном стояла задача спуститься до бетонного завода в Нижней Эшере, форсировать реку и закрепиться на противоположном берегу. Бойцы должны были идти в наступление вместе с группой “Ветерок” и дурипшской ротой. Операцию планировали начать в 3 часа ночи 5 января.В тот день даже погода была против абхазской армии. Было холодно, туманно, шел снег. Батальон Рауля Смыр вышла к реке, но подмоги все не было, испортилась и рация, по которой связывались с командованием. А враг практически сразу засек - начался минометный и пулеметный обстрел наступающих. В экстренных условиях наладили рацию и связались со штабом.“Командование мне говорит: "Если хочешь, то иди с бойцами вперед". Если пойдем форсировать реку, то нас всех расстреляют в воде. Я говорю: "Я сюда пришел не для того, чтобы погубить своих бойцов. Дайте нам нормальную команду". Уже тогда стало понятно, что операция оказалось неудачной. Ошибок было много. На войне если вовремя не придешь куда надо, то ничего не получится. Причин, почему операция не было успешной, много. Поэтому и погибло столько ребят. Всего за один час мы потеряли 37 бойцов”, - отметил Смыр.Пытки в пленуВетеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тамаз Мишелия был в группе полевого командира Зураба Бебия.Абхазские бойцы начали форсировать холодную реку. Дошли до середины и грузины открыли по ним шквальный огонь. По словам Тамаза Мишелия, было много раненых и убитых. Когда командование увидело, что наступление захлебывается, дали приказ не наступать дальше, вытащить раненых и вернуться на исходные позиции. Но помочь своим товарищам было практически невозможно. Был ранен и командир Зураб Бебия. Он трое суток, истекая кровью, лежал в снегу. Но, чтобы не попасть в плен, Зураб выстрелил себе в голову.В плену, как отмечает Тамаз Мишелия, абхазских бойцов подвергали невообразимым пыткам. Так, грузинскими гвардейцами был растерзан боец Алхас Цкуа.“Алхас шел в наступление одним из первых. Когда грузины начали стрелять по нам, ребята разбрелись кто куда. Раненный в руку Алхас попал в грузинский дзот. Сначала мы даже не знали, что с ним, позже нам сказали, что Алхас живой, попал в плен”, - вспоминает Тамаз Мишелия.Через несколько дней после начала операции стороны договорились об обмене военнопленными. Но перед обменом грузины убили Алхаса, которого до этого они зверски пытали.Алхас Цкуа успел жениться всего за несколько дней до январского наступления. У бойца родился сын, которого назвали в честь отца. Но сына герой не успел увидеть.5 января 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии отряды абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те дни Абхазская армия потеряла 37 бойцов, более 100 были ранены.На пятый день с начала операции войска Госсовета Грузии обменяли 23 тела погибших бойцов на живых пленных. Как позже показала судмедэкспертиза, некоторых убили незадолго до обмена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/proigrat-bitvu-i-pobedit-v-voyne-yanvarskoe-nastuplenie-1993-goda-1043479746.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190105/Avidzba-o-Yanvarskom-nastuplenii-abkhazskoy-armii-glavnaya-zadacha-byla-vypolnena-1026198036.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180105/veteran-vojny-v-yanvarskom-nastuplenii-byl-poluchen-boevoj-opyt-1022849731.html

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