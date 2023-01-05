Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики
Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и ностальгируйте.
В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника.
"Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева" и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.
Советский художественный фильм "Карнавальная ночь", 1956 год.
Советский художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Советский мультипликационный фильм "Снежная королева", 1975 год.
Советский художественный фильм "Снегурочка", 1968 год.
Советский мультипликационный фильм "Зима в Простоквашино", 1984.
Советский художественный фильм "Золушка", 1947 год.
Советский мультипликационный фильм "12 месяцев", 1956 год.
© Sputnik / Перейти в фотобанкИрина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
8/17
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
Советский художественный фильм "Морозко", 1964 год.
Советский мультипликационный фильм "Умка", 1969 год.
Советский художественный фильм "Снежная королева", 1966 год
Советский художественный фильм "Чародеи", 1982 год.
Советский художественный фильм "Эта веселая планета", 1973 год.
Советский мультипликационный фильм "Жил-был пес", 1982 год.
© Sputnik / Перейти в фотобанкАртистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
15/17
Артистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
© Foto / Gorky Film Studio (1961)Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
© Foto / Studio Ekran (1983)
Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год.
17/17
© Foto / Studio Ekran (1983)
Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год.