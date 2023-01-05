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https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/novogodnie-favority-lyubimye-sovetskie-kinofilmy-i-multiki-1043473782.html
Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики
Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики
Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и... 05.01.2023, Sputnik Абхазия
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В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника."Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева" и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.
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фото , мультимедиа, новый год, фото
фото , мультимедиа, новый год, фото

Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики

10:45 05.01.2023
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Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и ностальгируйте.
В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника.
"Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева" и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.
© Foto / Mosfilm (1956)

Советский художественный фильм "Карнавальная ночь", 1956 год.

Советский художественный фильм &quot;Карнавальная ночь&quot;, 1956 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Mosfilm (1956)

Советский художественный фильм "Карнавальная ночь", 1956 год.

© Foto / Mosfilm (1975)Советский художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Советский художественный фильм Ирония судьбы, или С легким паром!, 1975 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Mosfilm (1975)
Советский художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".
© Foto / Soyuzmultfilm (1957)Советский мультипликационный фильм "Снежная королева", 1975 год.
Советский мультипликационный фильм Снежная королева, 1957 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Soyuzmultfilm (1957)
Советский мультипликационный фильм "Снежная королева", 1975 год.
© Foto / Lenfilm (1968)Советский художественный фильм "Снегурочка", 1968 год.
Советский художественный фильм Снегурочка, 1968 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Lenfilm (1968)
Советский художественный фильм "Снегурочка", 1968 год.
© Foto / Soyuzmultfilm (1984)Советский мультипликационный фильм "Зима в Простоквашино", 1984.
Советский мультипликационный фильм Зима в Простоквашино, 1984 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Soyuzmultfilm (1984)
Советский мультипликационный фильм "Зима в Простоквашино", 1984.
© Foto / Lenfilm (1947)Советский художественный фильм "Золушка", 1947 год.
Советский художественный фильм Золушка, 1947 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Lenfilm (1947)
Советский художественный фильм "Золушка", 1947 год.
© Foto / Soyuzmultfilm (1956)Советский мультипликационный фильм "12 месяцев", 1956 год.
Советский мультипликационный фильм 12 месяцев, 1956 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Soyuzmultfilm (1956)
Советский мультипликационный фильм "12 месяцев", 1956 год.
© Sputnik  / Перейти в фотобанкИрина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
Советский художественный фильм Зигзаг удачи, 1968 год - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
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Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
© Foto / Gorky Film Studio (1964)Советский художественный фильм "Морозко", 1964 год.
Советский художественный фильм Морозко, 1964 год - Sputnik Абхазия
9/17
© Foto / Gorky Film Studio (1964)
Советский художественный фильм "Морозко", 1964 год.
© Foto / Soyuzmultfilm (1969)Советский мультипликационный фильм "Умка", 1969 год.
Советский мультипликационный фильм Умка, 1969 год - Sputnik Абхазия
10/17
© Foto / Soyuzmultfilm (1969)
Советский мультипликационный фильм "Умка", 1969 год.
© Foto / Lenfilm (1966)Советский художественный фильм "Снежная королева", 1966 год
Советский художественный фильм Снежная королева, 1966 год - Sputnik Абхазия
11/17
© Foto / Lenfilm (1966)
Советский художественный фильм "Снежная королева", 1966 год
© Foto / Odessa Film Studio (1982)Советский художественный фильм "Чародеи", 1982 год.
Советский художественный фильм Чародеи, 1982 год - Sputnik Абхазия
12/17
© Foto / Odessa Film Studio (1982)
Советский художественный фильм "Чародеи", 1982 год.
© Foto / Mosfilm (1973)Советский художественный фильм "Эта веселая планета", 1973 год.
Советский художественный фильм Эта веселая планета, 1973 год - Sputnik Абхазия
13/17
© Foto / Mosfilm (1973)
Советский художественный фильм "Эта веселая планета", 1973 год.
© Foto / Soyuzmultfilm (1982)Советский мультипликационный фильм "Жил-был пес", 1982 год.
Советский мультипликационный фильм Жил-был пес, 1982 год - Sputnik Абхазия
14/17
© Foto / Soyuzmultfilm (1982)
Советский мультипликационный фильм "Жил-был пес", 1982 год.
© Sputnik  / Перейти в фотобанкАртистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
Советский художественный фильм Девчата, 1961 год - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
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Артистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
© Foto / Gorky Film Studio (1961)Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
Советский художественный фильм Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961 год - Sputnik Абхазия
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© Foto / Gorky Film Studio (1961)
Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
© Foto / Studio Ekran (1983)

Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год.

Советский мультипликационный фильм &quot;Падал прошлогодний снег&quot;, 1983 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Studio Ekran (1983)

Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год.

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