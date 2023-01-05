https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/patriarkh-kirill-prizval-ustanovit-rozhdestvenskoe-peremirie-1043486113.html
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T13:25+0300
2023-01-05T13:25+0300
2023-01-05T13:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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украина
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ.В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, украина
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ
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"Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в обращении патриарха.
В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".