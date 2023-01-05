https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/pereslegin-rezultatom-svo-mozhet-stat-poyavlenie-novogo-gosudarstva-1043486876.html

Переслегин: результатом СВО может стать появление нового государства

Переслегин: результатом СВО может стать появление нового государства

События специальной военной операции приведут к смене государственной структуры Украины и новым внутриполитическим и экономическим задачам для страны, считает... 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T14:20+0300

2023-01-05T14:20+0300

2023-01-05T14:14+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

россия

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/05/1043486721_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_40f295817303dfd25628b65fdb9bc87e.jpg

Переслегин: результатом СВО может стать появление нового государства Переслегин: результатом СВО может стать появление нового государства

СВО фактически меняет структуру Украины, взаимодействие регионов и их внутренние связи, ставит другие задачи перед экономикой и политикой, и в этой ситуации должна возникнуть новая структурная общность, для чего понадобится соответствующий документ, прогнозирует ученый."Появление и принятие такого документа, безусловно, с участием если не всей, то значительной части Украины, скорее всего, будет той чертой, которая будет подведена под конфликтом. Итогом Первой мировой войны стало создание Версальской системы, Но здесь нужно сразу сказать, что если после Первой мировой войны лидеры Запада не поняли необходимость другого механизма консолидации, то после Второй мировой они это поняли. Первый мой базовый прогноз ― важнейшим моментом завершения конфликта является новый принцип консолидации России, который и будет создан в это время", ― рассуждает Переслегин.По мнению собеседника Sputnik, такая консолидация вряд ли пойдет по пути превращения федерации в конфедерацию, скорее, это будет вопрос создания более унитарного, более единого государства с определенным ограничением свобод, которые в 90-е годы получили национальные республики, говорит Переслегин.На самом деле проблема гораздо более простая ― в условиях, когда мы обречены на мобилизационную экономику на достаточнодолгий период времени, централизованная система просто лучше работает, поэтому на нее и пойдут и она будет создана, прогнозирует ученый."Самым удивительным открытием 2022 года оказалось то, что промышленность, от которой ожидали, что она будет наиболее слабым звеном в российской государственной системе, оказалась гораздо более устойчивой. Можно сколько угодно говорить о том, что мы еще не перешли к подлинному импортозамещению, у нас масса серого параллельного импорта, но нужно четко признать, что промышленность, во-первых, четко выполняет требования фронта, во-вторых, при всем росте инфляции и цен резкого снижения уровня жизни в этих условиях не наблюдается. Это означает, что промышленность выполнила стоявшие перед ней задачи и может выполнять следующие", ― считает Переслегин.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, аудио