https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/putin-obsudil-s-erdoganom-ukrainu-aes-akkuyu-i-proekt-gazovogo-khaba-1043490846.html

Путин обсудил с Эрдоганом Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба

Путин обсудил с Эрдоганом Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба

В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом... 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T17:05+0300

2023-01-05T17:05+0300

2023-01-05T17:51+0300

владимир путин

реджеп эрдоган

турция

россия

политика

украина

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, российский лидер также отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, сообщила пресс-служба Кремля.Также Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, а также предоставляющего информацию и целеуказания."Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - добавляется в сообщении.

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владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, политика, украина