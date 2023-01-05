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Путин обсудил с Эрдоганом Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба
Путин обсудил с Эрдоганом Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба
В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом... 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T17:05+0300
2023-01-05T17:05+0300
2023-01-05T17:51+0300
владимир путин
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турция
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, российский лидер также отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, сообщила пресс-служба Кремля.Также Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, а также предоставляющего информацию и целеуказания."Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - добавляется в сообщении.
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владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, политика, украина
владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, политика, украина
Путин обсудил с Эрдоганом Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба
17:05 05.01.2023 (обновлено: 17:51 05.01.2023)
В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба, российский лидер также отметил деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового "хаба" и строительство АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.
Также Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Киев оружием, а также предоставляющего информацию и целеуказания.
"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - добавляется в сообщении.