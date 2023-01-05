https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/putin-poruchil-vvesti-s-6-do-7-yanvarya-rezhim-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1043491415.html

Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня на Украине

Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня на Украине

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T18:28+0300

2023-01-05T18:28+0300

2023-01-05T18:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

владимир путин

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.В Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность людям, исповедующим православие, посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

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Sputnik Абхазия

украина, россия, министерство обороны рф, владимир путин