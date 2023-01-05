https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/shef-redaktor-sputnik-litva-zaderzhan-v-rige-po-podozreniyu-v-shpionazhe-1043491808.html

Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Риге по подозрению в шпионаже

Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Риге по подозрению в шпионаже

Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он... 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T18:49+0300

2023-01-05T18:49+0300

2023-01-05T18:49+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.Как отмечается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье, Касема обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже. При этом по второй статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.Глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема абсурдным и неправомерным. Он подчеркнул, что это очень опасная тенденция для всего Евросоюза. По словам Киселева, задержанный журналист ощущал политическое преследование и часто об этом говорил.На задержание Марата Касема уже отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, призвала международные организации обратить внимание этот инцидент. Она отметила, что ряд прибалтийских государств много лет травили и преследовали Касема. "Этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу. И сейчас его опасения и предположения, к сожалению, стали реальностью. Международное сообщество не должно, а обязано сделать все, чтобы зарвавшиеся режимы вернулись в лоно закона", — сказала Захарова в беседе с Радио Sputnik.

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