https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/shef-redaktor-sputnik-litva-zaderzhan-v-rige-po-podozreniyu-v-shpionazhe-1043491808.html
Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Риге по подозрению в шпионаже
Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Риге по подозрению в шпионаже
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он... 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T18:49+0300
2023-01-05T18:49+0300
2023-01-05T18:49+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.Как отмечается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье, Касема обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже. При этом по второй статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.Глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема абсурдным и неправомерным. Он подчеркнул, что это очень опасная тенденция для всего Евросоюза. По словам Киселева, задержанный журналист ощущал политическое преследование и часто об этом говорил.На задержание Марата Касема уже отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, призвала международные организации обратить внимание этот инцидент. Она отметила, что ряд прибалтийских государств много лет травили и преследовали Касема. "Этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу. И сейчас его опасения и предположения, к сожалению, стали реальностью. Международное сообщество не должно, а обязано сделать все, чтобы зарвавшиеся режимы вернулись в лоно закона", — сказала Захарова в беседе с Радио Sputnik.
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латвия, sputnik, политика, россия, санкции, журналистика
латвия, sputnik, политика, россия, санкции, журналистика
Шеф-редактор Sputnik Литва задержан в Риге по подозрению в шпионаже
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
"Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье, Касема обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже. При этом по второй статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема абсурдным и неправомерным. Он подчеркнул, что это очень опасная тенденция для всего Евросоюза.
По словам Киселева, задержанный журналист ощущал политическое преследование и часто об этом говорил.
На задержание Марата Касема уже отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, призвала международные организации обратить внимание этот инцидент. Она отметила, что ряд прибалтийских государств много лет травили и преследовали Касема.
"Этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу. И сейчас его опасения и предположения, к сожалению, стали реальностью. Международное сообщество не должно, а обязано сделать все, чтобы зарвавшиеся режимы вернулись в лоно закона", — сказала Захарова в беседе с Радио Sputnik.