https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/tridtsat-tysyach-mest-vydelit-rossiya-v-sleduyuschem-uchebnom-godu-dlya-inostrannykh-studentov-1043482112.html
Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов
Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов
Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии. 05.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-05T15:15+0300
2023-01-05T15:15+0300
2023-01-05T15:15+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов в российских вузах. Об этом рассказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Количество квотных мест: Правительство России также увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
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россотрудничество, абхазия, россия, снг, студенты, образование, общество
россотрудничество, абхазия, россия, снг, студенты, образование, общество
Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов
Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов в российских вузах. Об этом рассказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
Правительство России также увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии.
В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.