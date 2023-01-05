https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/tridtsat-tysyach-mest-vydelit-rossiya-v-sleduyuschem-uchebnom-godu-dlya-inostrannykh-studentov-1043482112.html

Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов

Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов

Обучение студентов, поступивших по квотам, будет проходить на бесплатной основе, им будут выделены комнаты в общежитии, предоставлены стипендии. 05.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-05T15:15+0300

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россотрудничество

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Тридцать тысяч мест выделит Россия в следующем учебном году для иностранных студентов в российских вузах. Об этом рассказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Количество квотных мест: Правительство России также увеличило количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из Абхазии.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.Увеличение количества квот коснулось и других стран - Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

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