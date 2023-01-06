https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-glavreda-sputnik-litva-marata-kasema-proshla-v-moskve--1043501110.html

Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема прошла в Москве

Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема прошла в Москве

Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T15:47+0300

2023-01-06T15:47+0300

2023-01-06T17:00+0300

россия сегодня

литва

латвия

санкции

sputnik

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема началась возле латвийского посольства в Москве.Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, цель акции - призвать к освобождению Касема. 5 января рижский суд заключил под стражу Марата Касема, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.

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