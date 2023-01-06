https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/aktsiya-v-podderzhku-glavreda-sputnik-litva-marata-kasema-proshla-v-moskve--1043501110.html
Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема прошла в Москве
Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема прошла в Москве
Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T15:47+0300
2023-01-06T15:47+0300
2023-01-06T17:00+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема началась возле латвийского посольства в Москве.Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, цель акции - призвать к освобождению Касема. 5 января рижский суд заключил под стражу Марата Касема, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
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россия сегодня, литва, латвия, санкции, sputnik
россия сегодня, литва, латвия, санкции, sputnik
Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема прошла в Москве
15:47 06.01.2023 (обновлено: 17:00 06.01.2023)
Служба госбезопасности Латвии сообщила, что шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Акция в поддержку главреда Sputnik Литва Марата Касема началась возле латвийского посольства в Москве.
Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, цель акции - призвать к освобождению Касема.
"Русофобия — это лозунг латвийских властей. Арест Марата Касема — это еще и месть. Его наказывают за то, что он говорил о преследовании со стороны латвийского государства", — рассказал на акции Киселев.
5 января рижский суд заключил под стражу Марата Касема, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.