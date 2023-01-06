https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/ardzinba-nazval-dialog-mezhdu-mid-i-posolstvom-rossii-v-abkhazii-konstruktivnym-1043499243.html

Ардзинба назвал диалог между МИД и Посольством России в Абхазии конструктивным

Ардзинба назвал диалог между МИД и Посольством России в Абхазии конструктивным

Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. В пятницу, 6 января, он отмечает свой день рождения. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T12:35+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Глава МИД Инал Ардзинба поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения. Министр выразил уверенность, что деятельность Шургалина на посту посла будет и в дальнейшем направлена на укрепление отношений между государствами. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

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