https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/ardzinba-nazval-dialog-mezhdu-mid-i-posolstvom-rossii-v-abkhazii-konstruktivnym-1043499243.html
Ардзинба назвал диалог между МИД и Посольством России в Абхазии конструктивным
Ардзинба назвал диалог между МИД и Посольством России в Абхазии конструктивным
Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. В пятницу, 6 января, он отмечает свой день рождения. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T12:35+0300
2023-01-06T12:35+0300
2023-01-06T13:01+0300
в абхазии
мид абхазии
посольство рф в абхазии
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102942/90/1029429047_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_89d1033e88e08fa932cd25689b5222ea.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Глава МИД Инал Ардзинба поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения. Министр выразил уверенность, что деятельность Шургалина на посту посла будет и в дальнейшем направлена на укрепление отношений между государствами. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102942/90/1029429047_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5023a7c2972c3ad8b95290d713cde3ab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, посольство рф в абхазии, абхазия, россия
мид абхазии, посольство рф в абхазии, абхазия, россия
Ардзинба назвал диалог между МИД и Посольством России в Абхазии конструктивным
12:35 06.01.2023 (обновлено: 13:01 06.01.2023)
Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. В пятницу, 6 января, он отмечает свой день рождения.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik.
Глава МИД Инал Ардзинба поздравил
посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения.
Ардзинба отметил конструктивный диалог между МИД Абхазии и Посольством России в решении актуальной повестки межгосударственного абхазо-российского взаимодействия.
Министр выразил уверенность, что деятельность Шургалина на посту посла будет и в дальнейшем направлена на укрепление отношений между государствами.
Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.