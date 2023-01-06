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Аслан Бжания назвал Хиблу Герзмава послом всего лучшего в абхазской культуре
Аслан Бжания назвал Хиблу Герзмава послом всего лучшего в абхазской культуре
Оперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отмечает день рождения 6 января. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T15:20+0300
2023-01-06T15:20+0300
2023-01-06T15:20+0300
в абхазии
аслан бжания
культура
хибла герзмава
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Президент отметил, что талант артистки преодолевает любые границы, в любом концертном зале мира."Проводимые Вами на Родине фестивали и иные мероприятия создают мосты между абхазской культурой и мировым культурным наследием. По праву и достоинству являясь послом всего лучшего в абхазской культуре, Вы сумели достучаться до сердец множества людей во всем мире", - подчеркнул глава государства. Хибла Герзмава - народная артистка России, обладательница премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица
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аслан бжания, культура, хибла герзмава, абхазия
аслан бжания, культура, хибла герзмава, абхазия
Аслан Бжания назвал Хиблу Герзмава послом всего лучшего в абхазской культуре
Оперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отмечает день рождения 6 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваш блестящий жизненный путь наполнен преданным служением культуре, а великолепие исполнения, невероятный драматический талант и яркая харизма великолепно дополняются личным обаянием, трудолюбием и открытостью к миру и людям", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что талант артистки преодолевает любые границы, в любом концертном зале мира.
"Проводимые Вами на Родине фестивали и иные мероприятия создают мосты между абхазской культурой и мировым культурным наследием. По праву и достоинству являясь послом всего лучшего в абхазской культуре, Вы сумели достучаться до сердец множества людей во всем мире", - подчеркнул глава государства.
Хибла Герзмава - народная артистка России, обладательница премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица