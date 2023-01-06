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Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии
Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии
Дизайнер одежды, Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как меняется мода в Абхазии, что предпочитают в этом... 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T11:40+0300
2023-01-06T11:40+0300
2023-01-06T11:49+0300
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Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии
Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии
Дизайнер одежды, Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как меняется мода в Абхазии, что предпочитают в этом сезоне девушки.Объемные пиджаки мужского кроя сейчас в тренде, они перекочуют в 2023 год, а также, классический черный цвет будет актуальным, сказала Авидзба.Дизайнер рассказала, что влияет на моду в Абхазии и на кого ориентируется девушки.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мода, аудио
Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии
11:40 06.01.2023 (обновлено: 11:49 06.01.2023)
Дизайнер одежды, Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как меняется мода в Абхазии, что предпочитают в этом сезоне девушки.
Объемные пиджаки мужского кроя сейчас в тренде, они перекочуют в 2023 год, а также, классический черный цвет будет актуальным, сказала Авидзба.
Дизайнер рассказала, что влияет на моду в Абхазии и на кого ориентируется девушки.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.