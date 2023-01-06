https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/avidzba-rasskazala-chto-vliyaet-na-modu-v-abkhazii--1043461068.html

Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии

Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии

Дизайнер одежды, Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как меняется мода в Абхазии, что предпочитают в этом... 06.01.2023, Sputnik Абхазия

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Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии Авидзба рассказала, что влияет на моду в Абхазии

Дизайнер одежды, Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как меняется мода в Абхазии, что предпочитают в этом сезоне девушки.Объемные пиджаки мужского кроя сейчас в тренде, они перекочуют в 2023 год, а также, классический черный цвет будет актуальным, сказала Авидзба.Дизайнер рассказала, что влияет на моду в Абхазии и на кого ориентируется девушки.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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