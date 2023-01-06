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Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством
Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством
СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы... 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T22:46+0300
2023-01-06T22:46+0300
2023-01-06T23:55+0300
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аслан бжания
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абхазия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания пожелал патриарху Кириллу сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей пастве – мира и благополучия.
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рождество, аслан бжания, россия, абхазия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество, аслан бжания, россия, абхазия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.
"В этот великий праздник, торжественный день для христиан всего мира, особенно ярко прослеживается духовная связь, объединяющая православных христиан Абхазии и России, наполняющая их радостью и надеждой на лучшее будущее", –говорится в поздравлении.
Бжания пожелал патриарху Кириллу сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей пастве – мира и благополучия.