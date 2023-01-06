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Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством
Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством
СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы... 06.01.2023, Sputnik Абхазия
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рождество
аслан бжания
россия
абхазия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания пожелал патриарху Кириллу сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей пастве – мира и благополучия.
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рождество, аслан бжания, россия, абхазия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество, аслан бжания, россия, абхазия, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством

22:46 06.01.2023 (обновлено: 23:55 06.01.2023)
© Sputnik / Sergey Pyatakov  / Перейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя в Москве во время Рождественского богослужения
В храме Христа Спасителя в Москве во время Рождественского богослужения - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2023
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СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.

"В этот великий праздник, торжественный день для христиан всего мира, особенно ярко прослеживается духовная связь, объединяющая православных христиан Абхазии и России, наполняющая их радостью и надеждой на лучшее будущее", –говорится в поздравлении.

Бжания пожелал патриарху Кириллу сил, крепкого здоровья и успехов в архипастырском служении, а всей пастве – мира и благополучия.
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