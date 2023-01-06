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Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения

Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отмечает свой день рождения в пятницу, 6 января. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T14:25+0300

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в абхазии

аслан бжания

россия

посольство рф в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что личный вклад Шургалина в развитие союзнических абхазо-российских отношений дает импульс для их дальнейшего развития в духе добрососедства и дружбы. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

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аслан бжания, россия, посольство рф в абхазии, абхазия