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Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения
Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отмечает свой день рождения в пятницу, 6 января. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T14:25+0300
2023-01-06T14:25+0300
2023-01-06T14:25+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что личный вклад Шургалина в развитие союзнических абхазо-российских отношений дает импульс для их дальнейшего развития в духе добрососедства и дружбы. Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
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аслан бжания, россия, посольство рф в абхазии, абхазия
аслан бжания, россия, посольство рф в абхазии, абхазия
Бжания поздравил посла России в Абхазии с днем рождения
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отмечает свой день рождения в пятницу, 6 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил посла России в Абхазии Михаила Шургалина с днем рождения, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваша деятельность на ответственном посту Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия отмечена принципиальностью, профессионализмом и чутким вниманием к различным аспектам межгосударственного сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Бжания отметил, что личный вклад Шургалина в развитие союзнических абхазо-российских отношений дает импульс для их дальнейшего развития в духе добрососедства и дружбы.
Михаил Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. Ранее он работал замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.