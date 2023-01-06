https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/chernomorenergo-predupredilo-o-vozmozhnykh-otklyucheniyakh-elektroenergii-iz-za-nepogody-1043506409.html
"Черноморэнерго" предупредило о возможных отключениях электроэнергии из-за непогоды
"Черноморэнерго" предупредило о возможных отключениях электроэнергии из-за непогоды
Гендиректор "Черноморнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T22:54+0300
2023-01-06T22:54+0300
2023-01-07T00:16+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергетика
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Отключения электроэнергии на подстанциях возможны в Абхазии из-за непогоды, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Гендиректор "Черноморнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.По словам Багапш, переток из России позволил республике сохранить небольшой объем электроэнергии и удалось отменить веерные отключения. Он предупредил, что в дальнейшем отключения возможны только из-за перегрузок или аварий.
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электроэнергетика, абхазия, черноморэнерго
электроэнергетика, абхазия, черноморэнерго
"Черноморэнерго" предупредило о возможных отключениях электроэнергии из-за непогоды
22:54 06.01.2023 (обновлено: 00:16 07.01.2023)
Гендиректор "Черноморнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.
СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Отключения электроэнергии на подстанциях возможны в Абхазии из-за непогоды, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а именно, понижением температуры воздуха, возможны локальные отключения на подстанциях", – говорится в сообщении.
Гендиректор "Черноморнерго" Зураб Багапш сообщил 27 декабря, что в Абхазии сняты ограничения на подачу электроэнергии.
По словам Багапш, переток из России позволил республике сохранить небольшой объем электроэнергии и удалось отменить веерные отключения.
Он предупредил, что в дальнейшем отключения возможны только из-за перегрузок или аварий.