Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц
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Символ наступившего 2023 года - Черный Водяной Кролик (Кот).
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Черный Водяной Кролик - милый, дружелюбный зверь, который ассоциируется со спокойствием и стабильностью. Sputnik подготовил десять фактов о символе этого года.
1.Обычно длина кроличьих ушей чуть более десять сантиметров. Однако есть порода, у которой уши более полуметра.
2.В отличие от зайцев, которые сооружают гнезда на земле, все кролики (кроме одного вида) живут в подземных норах.
3.Во время еды кролик делает два жевательных движения в секунду, то есть около ста двадцати в минуту.
4.Кролики могут поворачивать уши на 180 градусов, это позволяет им быть всегда настороже. К тому же уши играют большую роль в терморегуляции – отводят лишнее тепло.
5.Бегают кролики медленнее зайцев. Если заяц способен развить скорость до 65 километров в час, то кролик примерно до 50 километров.
6.Кролик может прыгнуть в длину почти на три метра, а в высоту на метр.
7.Официально зарегистрированный рекорд кроличьего долгожительства – 18 лет и 10 месяцев.
8.Если кролика сильно напугать, он может умереть от страха.
9.Кролик может видеть, что творится позади него, не поворачивая головы – так необычно устроены у него газа.
10.Зубы у кроликов растут всю жизнь. Поэтому им очень важно есть грубую пищу. А вот морковку лучше давать "по праздникам" – слишком много в ней сахара.
Еще есть гигантские кролики, которые вырастают до 70 сантиметров в длину, и весят около семи килограммов. Эта порода называется фландр.
При этом у них очень спокойный и покладистый характер, что делает их популярными домашними питомцами.
А этот факт о кроликах совсем не милый и умиротворяющий – они копрофаги, то есть едят свои экскременты. Дело в том, что рацион кроликов состоит из пищи, богатой грубой клетчаткой, и переваривать ее им нужно дважды. Так что это для них совершенно нормальная история.