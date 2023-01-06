Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/desyat-faktov-o-simvole-2023-goda-krolik---ne-zayats-1043494363.html
Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц
Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц
Символ наступившего 2023 года - Черный Водяной Кролик (Кот). 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T18:30+0300
2023-01-06T18:30+0300
новый год
кролики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/01/1043442605_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_6b0873cc06ce3fb460191fb970ab1b0b.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Черный Водяной Кролик - милый, дружелюбный зверь, который ассоциируется со спокойствием и стабильностью. Sputnik подготовил десять фактов о символе этого года. Еще есть гигантские кролики, которые вырастают до 70 сантиметров в длину, и весят около семи килограммов. Эта порода называется фландр. При этом у них очень спокойный и покладистый характер, что делает их популярными домашними питомцами. А этот факт о кроликах совсем не милый и умиротворяющий – они копрофаги, то есть едят свои экскременты. Дело в том, что рацион кроликов состоит из пищи, богатой грубой клетчаткой, и переваривать ее им нужно дважды. Так что это для них совершенно нормальная история.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/01/1043442605_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_20f0b5d2525279791f3149f385d88dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый год, кролики
новый год, кролики

Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц

18:30 06.01.2023
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВыставка декоративных кроликов
Выставка декоративных кроликов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2023
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Символ наступившего 2023 года - Черный Водяной Кролик (Кот).
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Черный Водяной Кролик - милый, дружелюбный зверь, который ассоциируется со спокойствием и стабильностью. Sputnik подготовил десять фактов о символе этого года.
1.
Обычно длина кроличьих ушей чуть более десять сантиметров. Однако есть порода, у которой уши более полуметра.
2.
В отличие от зайцев, которые сооружают гнезда на земле, все кролики (кроме одного вида) живут в подземных норах.
3.
Во время еды кролик делает два жевательных движения в секунду, то есть около ста двадцати в минуту.
4.
Кролики могут поворачивать уши на 180 градусов, это позволяет им быть всегда настороже. К тому же уши играют большую роль в терморегуляции – отводят лишнее тепло.
5.
Бегают кролики медленнее зайцев. Если заяц способен развить скорость до 65 километров в час, то кролик примерно до 50 километров.
6.
Кролик может прыгнуть в длину почти на три метра, а в высоту на метр.
7.
Официально зарегистрированный рекорд кроличьего долгожительства – 18 лет и 10 месяцев.
8.
Если кролика сильно напугать, он может умереть от страха.
9.
Кролик может видеть, что творится позади него, не поворачивая головы – так необычно устроены у него газа.
10.
Зубы у кроликов растут всю жизнь. Поэтому им очень важно есть грубую пищу. А вот морковку лучше давать "по праздникам" – слишком много в ней сахара.
Еще есть гигантские кролики, которые вырастают до 70 сантиметров в длину, и весят около семи килограммов. Эта порода называется фландр.
При этом у них очень спокойный и покладистый характер, что делает их популярными домашними питомцами.
А этот факт о кроликах совсем не милый и умиротворяющий – они копрофаги, то есть едят свои экскременты. Дело в том, что рацион кроликов состоит из пищи, богатой грубой клетчаткой, и переваривать ее им нужно дважды. Так что это для них совершенно нормальная история.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0