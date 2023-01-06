https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/desyat-faktov-o-simvole-2023-goda-krolik---ne-zayats-1043494363.html

Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц

Десять фактов о символе 2023 года: кролик - не заяц

Символ наступившего 2023 года - Черный Водяной Кролик (Кот). 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T18:30+0300

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2023-01-06T18:30+0300

новый год

кролики

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Черный Водяной Кролик - милый, дружелюбный зверь, который ассоциируется со спокойствием и стабильностью. Sputnik подготовил десять фактов о символе этого года. Еще есть гигантские кролики, которые вырастают до 70 сантиметров в длину, и весят около семи килограммов. Эта порода называется фландр. При этом у них очень спокойный и покладистый характер, что делает их популярными домашними питомцами. А этот факт о кроликах совсем не милый и умиротворяющий – они копрофаги, то есть едят свои экскременты. Дело в том, что рацион кроликов состоит из пищи, богатой грубой клетчаткой, и переваривать ее им нужно дважды. Так что это для них совершенно нормальная история.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

новый год, кролики