https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/kiev-prodolzhil-obstrely-nesmotrya-na-vvedennyy-rossiey-rezhim-tishiny-1043502427.html
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины
В соответствие с поручением президента в районе спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого... 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T17:02+0300
2023-01-06T17:02+0300
2023-01-06T17:02+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов.Всего с начала спецоперации уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронемашин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины
В соответствие с поручением президента в районе спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik.
Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили
в Минобороны.
"Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", — говорится в сводке.
В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронемашин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов.