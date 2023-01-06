https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/kiev-prodolzhil-obstrely-nesmotrya-na-vvedennyy-rossiey-rezhim-tishiny-1043502427.html

Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины

Киев продолжил обстрелы, несмотря на введенный Россией режим тишины

В соответствие с поручением президента в районе спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого... 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T17:02+0300

2023-01-06T17:02+0300

2023-01-06T17:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.В военном ведомстве уточнили, что на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли российские позиции из минометов, а в районе Белогоровки на территории ЛНР — три раза открывали огонь из артиллерийских орудий. В районе Новопавловки в Запорожской области зафиксировали восемь артобстрелов.Всего с начала спецоперации уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронемашин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов.

россия

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