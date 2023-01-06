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Минобороны Беларуси: совместная группировка войск с Россией готова к защите государства
Минобороны Беларуси: совместная группировка войск с Россией готова к защите государства
Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент... 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T13:30+0300
2023-01-06T13:30+0300
2023-01-06T13:30+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Совместная группировка войск с Россией готова к защите Союзного государства, заявил замминистра обороны Беларуси Андрей Жук.Он отметил, что две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. Совбез Беларуси отметил, что группировка войск с Россией имеет только оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства.
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карл росси, белоруссия, армия, политика
карл росси, белоруссия, армия, политика
Минобороны Беларуси: совместная группировка войск с Россией готова к защите государства
Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Совместная группировка войск с Россией готова к защите Союзного государства, заявил замминистра обороны Беларуси Андрей Жук.
Он отметил, что две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных.
"Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза - 2023". К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", - сказал замминистра.
Совбез Беларуси отметил, что группировка войск с Россией имеет только оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства.