https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/minoborony-belarusi-sovmestnaya-gruppirovka-voysk-s-rossiey-gotova-k-zaschite-gosudarstva-1043499603.html

Минобороны Беларуси: совместная группировка войск с Россией готова к защите государства

Минобороны Беларуси: совместная группировка войск с Россией готова к защите государства

Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент... 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T13:30+0300

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карл росси

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Совместная группировка войск с Россией готова к защите Союзного государства, заявил замминистра обороны Беларуси Андрей Жук.Он отметил, что две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных. Совбез Беларуси отметил, что группировка войск с Россией имеет только оборонительные цели и рассчитана прежде всего на защиту западных границ Союзного государства.

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