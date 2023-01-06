https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/opernaya-diva-khibla-gerzmava-otmechaet-den-rozhdeniya--1043497899.html

Оперная Дива: Хибла Герзмава отмечает день рождения

Оперная Дива: Хибла Герзмава отмечает день рождения

Оперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отмечает день рождения 6 января 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T19:20+0300

2023-01-06T19:20+0300

2023-01-07T00:14+0300

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Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде. С детства она пела и играла на рояле.В 1989 году поступила и в 1994 году окончила Московскую консерваторию.Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, где получила третью премию. Через год на конкурсах им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Виньяса в Испании заняла второе место. Крупный успех в студенческие годы пришел к певице на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 1994 году, где Герзмава, исполнив в финале арии Розины и Снегурочки, завоевала гран-при.Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является Народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".

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