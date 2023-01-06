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Оперная Дива: Хибла Герзмава отмечает день рождения
Оперная Дива: Хибла Герзмава отмечает день рождения
Оперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отмечает день рождения 6 января 06.01.2023, Sputnik Абхазия
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Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде. С детства она пела и играла на рояле.В 1989 году поступила и в 1994 году окончила Московскую консерваторию.Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, где получила третью премию. Через год на конкурсах им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Виньяса в Испании заняла второе место. Крупный успех в студенческие годы пришел к певице на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 1994 году, где Герзмава, исполнив в финале арии Розины и Снегурочки, завоевала гран-при.Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является Народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, россия, хибла герзмава, культура
фото , фото, мультимедиа, абхазия, россия, хибла герзмава, культура

Оперная Дива: Хибла Герзмава отмечает день рождения

19:20 06.01.2023 (обновлено: 00:14 07.01.2023)
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Оперная певица, Народная Артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отмечает день рождения 6 января
Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде. С детства она пела и играла на рояле.
В 1989 году поступила и в 1994 году окончила Московскую консерваторию.
Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, где получила третью премию. Через год на конкурсах им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Виньяса в Испании заняла второе место. Крупный успех в студенческие годы пришел к певице на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве в 1994 году, где Герзмава, исполнив в финале арии Розины и Снегурочки, завоевала гран-при.
Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Герзмава является Народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".
© Foto / из личного архива Хиблы Герзмава

День рождения 6 января отмечает оперная певица, Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

День рождения 6 января отмечает оперная певица, Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / из личного архива Хиблы Герзмава

День рождения 6 января отмечает оперная певица, Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Хибла Герзмава - одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене.

Хибла Герзмава - одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Хибла Герзмава - одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене.

© Sputnik Константин Грецов

Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере.

Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik Константин Грецов

Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере.

© Foto / Министерство культуры Абхазии

В 2021 году певица впервые выступила на сцене Арена ди Верона и спела "Реквием" Верди.

В 2021 году певица впервые выступила на сцене Арена ди Верона и спела &quot;Реквием&quot; Верди. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Министерство культуры Абхазии

В 2021 году певица впервые выступила на сцене Арена ди Верона и спела "Реквием" Верди.

© Sputnik Томас Тхайцук

Ежегодно в Абхазии проходит фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". В нем участвуют российские, абхазские и зарубежные звезды оперной сцены.

Ежегодно в Абхазии проходит фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает&quot;. В нем участвуют российские, абхазские и зарубежные звезды оперной сцены. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik Томас Тхайцук

Ежегодно в Абхазии проходит фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". В нем участвуют российские, абхазские и зарубежные звезды оперной сцены.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Герзмава не только народная артистка России и Абхазии, она обладательница премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица".

Герзмава не только народная артистка России и Абхазии, она обладательница премии &quot;Триумф&quot;, а также премии &quot;Casta Diva&quot; в номинации &quot;Лучшая оперная певица&quot;. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Герзмава не только народная артистка России и Абхазии, она обладательница премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица".

© Sputnik / Илона Хварцкия

С 1995 года певица – солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

С 1995 года певица – солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Илона Хварцкия

С 1995 года певица – солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 1989 году она поступила и в 1994 году окончила вокальный факультет Московской консерватории.

В 1989 году она поступила и в 1994 году окончила вокальный факультет Московской консерватории. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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В 1989 году она поступила и в 1994 году окончила вокальный факультет Московской консерватории.

© Sputnik Илона Хварцкия

Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, где получила третью премию.

Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе &quot;Вердиевские голоса&quot; в Буссето, где получила третью премию. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik Илона Хварцкия

Впервые обратила на себя внимание за рубежом в 1993 году на конкурсе "Вердиевские голоса" в Буссето, где получила третью премию.

© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

В июне 2021 года президент России Владимир Путин вручил Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин вручил Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Михаил Климентьев
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В июне 2021 года президент России Владимир Путин вручил Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

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