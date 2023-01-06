https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/puzina-o-prazdnike-rozhdestva-khristova-vstrechaem-skromno-v-khrame--1043498521.html
Пузина о празднике Рождества Христова: встречаем скромно, в храме
Пузина о празднике Рождества Христова: встречаем скромно, в храме
О традициях празднования Рождества в Абхазии, о том, как готовятся к нему православные, в эфире радио Sputnik рассказала верующая Дарья Пузина. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T20:10+0300
2023-01-06T20:10+0300
2023-01-07T00:18+0300
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рождество
рождественский пост
абхазия
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Пузина о празднике Рождества Христова: встречаем скромно, в храме
Пузина о празднике Рождества Христова: встречаем скромно, в храме
Православные Абхазии и всего мира отмечают вечером 6 января Рождественский сочельник – канун Рождества Христова. Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября.Дарья Пузина на протяжении 9 лет встречает Рождество в храме, она поет на клиросе. Новый год практически не справляем, вся подготовка к Рождеству, сказала Дарья в интервью радио Sputnik."Все то, что люди готовят на Новый год, мы переносим на Рождество. Встречаем праздник скромно, в храме, со своей православной семьей", – отметила она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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рождество, рождественский пост, абхазия, аудио
рождество, рождественский пост, абхазия, аудио
Пузина о празднике Рождества Христова: встречаем скромно, в храме
20:10 06.01.2023 (обновлено: 00:18 07.01.2023)
О традициях празднования Рождества в Абхазии, о том, как готовятся к нему православные, в эфире радио Sputnik рассказала верующая Дарья Пузина.
Православные Абхазии и всего мира отмечают вечером 6 января Рождественский сочельник – канун Рождества Христова. Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября.
Дарья Пузина на протяжении 9 лет встречает Рождество в храме, она поет на клиросе. Новый год практически не справляем, вся подготовка к Рождеству, сказала Дарья в интервью радио Sputnik.
"Все то, что люди готовят на Новый год, мы переносим на Рождество. Встречаем праздник скромно, в храме, со своей православной семьей", – отметила она.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.