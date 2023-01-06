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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html
В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем
В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем
Церемония прощания с добровольцем из Абхазии, погибшем на Донбассе, прошла в Сухуме в пятницу, 6 января. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T17:40+0300
2023-01-06T17:40+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем Дмитрием Цвижба, сообщает агентство "Апсныпресс". Дмитрий Цвижба погиб в ночь с 27 на 28 декабря вместе с еще двумя добровольцами из Абхазии - Нодаром Абиджба и Адамом Лагвилава. Тело бойца по поручению президента доставили в республику 3 января.
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донбасс, россия, украина, абхазия

В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем

17:40 06.01.2023
© Foto / "Апсныпресс"В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем
В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2023
© Foto / "Апсныпресс"
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Церемония прощания с добровольцем из Абхазии, погибшем на Донбассе, прошла в Сухуме в пятницу, 6 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем Дмитрием Цвижба, сообщает агентство "Апсныпресс".
"Сегодня мы прощаемся с достойным сыном своего народа, сложившим голову во имя торжества справедливости. Цвижба Дмитрий Темурович - доброволец из Абхазии, боец интернациональной бригады "Пятнашка", погиб под Донецком, выполняя боевую задачу", - сказал на церемонии прощания врио замминистра обороны Давид Бжания.
Дмитрий Цвижба погиб в ночь с 27 на 28 декабря вместе с еще двумя добровольцами из Абхазии - Нодаром Абиджба и Адамом Лагвилава. Тело бойца по поручению президента доставили в республику 3 января.
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