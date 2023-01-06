https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html

В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем

В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем

Церемония прощания с добровольцем из Абхазии, погибшем на Донбассе, прошла в Сухуме в пятницу, 6 января. 06.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-06T17:40+0300

2023-01-06T17:40+0300

2023-01-06T17:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В Абхазии простились с погибшем на Донбассе добровольцем Дмитрием Цвижба, сообщает агентство "Апсныпресс". Дмитрий Цвижба погиб в ночь с 27 на 28 декабря вместе с еще двумя добровольцами из Абхазии - Нодаром Абиджба и Адамом Лагвилава. Тело бойца по поручению президента доставили в республику 3 января.

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