https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/voennyy-ekspert-drozdenko-kak-amerikantsy-mogut-razvyazat-yadernuyu-voynu-1043499705.html
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе. 06.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-06T16:25+0300
2023-01-06T16:25+0300
2023-01-06T16:25+0300
видео
мультимедиа
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/06/1043499070_0:37:710:436_1920x0_80_0_0_5534bc937ac43ff9fea0c5e04adf86c4.jpg
Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/06/1043499070_0:0:710:534_1920x0_80_0_0_c9a3e9da0be1fcc55a1734b724e93db7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сша, политика, видео
видео, мультимедиа, сша, политика, видео
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.
Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.