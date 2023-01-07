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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы... 07.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-07T10:02+0300
2023-01-07T10:02+0300
2023-01-07T10:02+0300
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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы
"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.
Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.