https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/fenomen-novogodnikh-pesen-klishe-iz-prazdnichnykh-slov-pod-bubentsy-1043415499.html

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы

Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы

"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы... 07.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-07T10:02+0300

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Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы Феномен новогодних песен. Клише из праздничных слов под бубенцы

"В лесу родилась елочка", "Белые снежинки" и "Новогодние игрушки" – кажется, за последние лет пятьдесят не появилось никакой новой музыки, которая могла бы вызвать новогоднее настроение. Кроме разве что новогодней песни "Дискотеки Аварии". Но иногда важным оказывается не текст или мелодия, а момент, который связан с той или иной песней.Собрали новогодние (хотя порой не самые очевидные) песни и воспоминания.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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