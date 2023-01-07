https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/katasonov-rasskazal-kogda-oblomaetsya-dollarovyy-suk-na-kotorom-sidyat-ssha-1043512563.html

Катасонов рассказал, когда обломается "долларовый сук", на котором сидят США

Катасонов рассказал, когда обломается "долларовый сук", на котором сидят США

Экономист Валентин Катасонов считает, что в 2023 году мир ждет экономическая рецессия, начало которой наметилось еще в конце прошлого года. 07.01.2023, Sputnik Абхазия

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Экономист Валентин Катасонов считает, что в 2023 году мир ждет экономическая рецессия, начало которой наметилось еще в конце прошлого года. По мнению эксперта, те, кто в 2023 году будет иметь дело с американским долларом, будут находиться в состоянии крайнего напряжения и постепенно начнут отказываться от этой валюты, что, в свою очередь, приведет к тому, что "долларовый сук", на котором сидит Вашингтон, наконец обломается.Подробнее о том, как будет развиваться экономическая ситуация в России и мире можно узнать из видео Sputnik.

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