https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/belyaev-rasskazal-kakie-krizisy-zhdut-mirovuyu-ekonomiku-v-novom-godu-1043516942.html

Беляев рассказал, какие кризисы ждут мировую экономику в новом году

Беляев рассказал, какие кризисы ждут мировую экономику в новом году

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью Sputnik рассказал, что в мировой экономике продолжатся тенденции, которые были заметны еще в 2022 году. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T13:52+0300

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью Sputnik рассказал, что в мировой экономике продолжатся тенденции, которые были заметны еще в 2022 году.Первое - это энергетический кризис в Европе, который спровоцировали антироссийские санкции США. Лишь малое количество стран имеет возможность добывать энергоресурсы, и объемов добычи не хватит на покрытие энергодефицита. Вторая серьезная проблема - это голод в бедных африканских странах, которая может спровоцировать неконтролируемую миграцию в сторону Европы, которая сейчас не имеет возможности принять такое количество беженцев.Подробнее о том, что ждет мировую экономику, можно узнать из видео Sputnik.

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