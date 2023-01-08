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Дополнительное время: Данелян и Абухба о стритлифтинге в Абхазии

Дополнительное время: Данелян и Абухба о стритлифтинге в Абхазии

В конце декабря команда Абхазии по стритлифтингу заняла третье место в Открытом чемпионата Юга России, который прошел в Краснодаре. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T11:09+0300

2023-01-08T11:09+0300

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Дополнительное время: Данелян и Абухба о стрифлифтинге Дополнительное время: Данелян и Абухба о стрифлифтинге

В конце декабря команда Абхазии по стритлифтингу заняла третье место в Открытом чемпионата Юга России, который прошел в Краснодаре. Беслан Абухба стал победителем в многоповторных отжиманиях (+48 кг), в двоеборье "Multilift" (+24 кг/+32 кг). Марк Муслюмов занял первое место в многоповторных отжиманиях (+32 кг). Меружан Данелян стал первым в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Ратмир Кархалава стал победителем в подтягиваниях "Classic", в многоповторных подтягиваниях (+16 кг), в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Также, по итогам чемпионата Беслан Абухба установил рекорд Краснодарского края в номинации "Multilift" (двоеборье), а Марк Муслюмов выполнил норматив мастера спорта в номинации "Multilift" (отжимания). Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту. Беседу с призерами турнира на радио Sputnik слушайте в аудиофайле.

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