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Дополнительное время: Данелян и Абухба о стритлифтинге в Абхазии
Дополнительное время: Данелян и Абухба о стритлифтинге в Абхазии
В конце декабря команда Абхазии по стритлифтингу заняла третье место в Открытом чемпионата Юга России, который прошел в Краснодаре. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T11:09+0300
2023-01-08T11:09+0300
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Дополнительное время: Данелян и Абухба о стрифлифтинге
Дополнительное время: Данелян и Абухба о стрифлифтинге
В конце декабря команда Абхазии по стритлифтингу заняла третье место в Открытом чемпионата Юга России, который прошел в Краснодаре. Беслан Абухба стал победителем в многоповторных отжиманиях (+48 кг), в двоеборье "Multilift" (+24 кг/+32 кг). Марк Муслюмов занял первое место в многоповторных отжиманиях (+32 кг). Меружан Данелян стал первым в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Ратмир Кархалава стал победителем в подтягиваниях "Classic", в многоповторных подтягиваниях (+16 кг), в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Также, по итогам чемпионата Беслан Абухба установил рекорд Краснодарского края в номинации "Multilift" (двоеборье), а Марк Муслюмов выполнил норматив мастера спорта в номинации "Multilift" (отжимания). Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту. Беседу с призерами турнира на радио Sputnik слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
В конце декабря команда Абхазии по стритлифтингу заняла третье место в Открытом чемпионата Юга России, который прошел в Краснодаре.
Беслан Абухба стал победителем в многоповторных отжиманиях (+48 кг), в двоеборье "Multilift" (+24 кг/+32 кг). Марк Муслюмов занял первое место в многоповторных отжиманиях (+32 кг). Меружан Данелян стал первым в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Ратмир Кархалава стал победителем в подтягиваниях "Classic", в многоповторных подтягиваниях (+16 кг), в отжиманиях "Classic", в многоповторных отжиманиях (+24 кг).
Также, по итогам чемпионата Беслан Абухба установил рекорд Краснодарского края в номинации "Multilift" (двоеборье), а Марк Муслюмов выполнил норматив мастера спорта в номинации "Multilift" (отжимания). Об этом сообщил Госкомитет по делам молодежи и спорту.
Беседу с призерами турнира на радио Sputnik слушайте в аудиофайле
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