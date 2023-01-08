https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/pravda-tela-kak-svyazany-eda-i-slova-kotorye-my-o-ney-govorim-1043487913.html
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки... 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T16:56+0300
2023-01-08T16:56+0300
2023-01-08T16:56+0300
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"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Какого важного элемента не хватает в формуле белки-жиры-углеводы, чем помогают аскезы в питании и как заставить себя встать с дивана, чтобы что-то сделать. Рассказывает генеральный директор компании "Еда будущего" Сергей Иванов3:20 как связаны слова и вкус вина4:27 зачем нужны пост и аскеза6:00 исследования "здоровых завтраков"7:46 что происходит с кефиром, если добавить сахар8:52 четвертый компонент к белкам-жирам-углеводам10:40 зачем нам пять яблок в сутки14:00 как начать правильно питаться и не потерять друзей15:13 "мы все знаем, но ничего не делаем"Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим
Что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки более здоровыми.
Какого важного элемента не хватает в формуле белки-жиры-углеводы, чем помогают аскезы в питании и как заставить себя встать с дивана, чтобы что-то сделать. Рассказывает генеральный директор компании "Еда будущего" Сергей Иванов
3:20 как связаны слова и вкус вина
4:27 зачем нужны пост и аскеза
6:00 исследования "здоровых завтраков"
7:46 что происходит с кефиром, если добавить сахар
8:52 четвертый компонент к белкам-жирам-углеводам
10:40 зачем нам пять яблок в сутки
14:00 как начать правильно питаться и не потерять друзей
15:13 "мы все знаем, но ничего не делаем"