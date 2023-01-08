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"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим

"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим

Что такое осознанность в еде, влияет ли на восприятие вкуса самовнушение и мнение окружающих, и как ненасильственными методами сделать свои пищевые привычки... 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T16:56+0300

2023-01-08T16:56+0300

2023-01-08T16:56+0300

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"Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим "Правда тела". Как связаны еда и слова, которые мы о ней говорим

Какого важного элемента не хватает в формуле белки-жиры-углеводы, чем помогают аскезы в питании и как заставить себя встать с дивана, чтобы что-то сделать. Рассказывает генеральный директор компании "Еда будущего" Сергей Иванов3:20 как связаны слова и вкус вина4:27 зачем нужны пост и аскеза6:00 исследования "здоровых завтраков"7:46 что происходит с кефиром, если добавить сахар8:52 четвертый компонент к белкам-жирам-углеводам10:40 зачем нам пять яблок в сутки14:00 как начать правильно питаться и не потерять друзей15:13 "мы все знаем, но ничего не делаем"Слушайте подкасты РИА Новости.

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