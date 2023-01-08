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Юный яхтсмен из Абхазии принял участие в соревнованиях в Сочи
Юный яхтсмен из Абхазии принял участие в соревнованиях в Сочи
В соревнованиях принимают участие около 160 яхтсменов от 9 лет до 21 года из разных регионов России. 08.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-08T19:34+0300
2023-01-08T19:34+0300
2023-01-08T19:34+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Воспитанник секции парусного спорта сухумского яхт-клуба "Амра" Леонид Агрба принимает участие в состязаниях "Зимние старты" в Сочи, сообщает Госкомспорта Абхазии. "Зимние старты" проводятся в Сочи три десятка лет. Соревнования начались 6 января и продлятся до 11 января, тогда же станут известны победители.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Turbaza-Cherkeziya-o-vozmozhnostyakh-razvitiya-yakhtinga-v-Abkhazii---1032549218.html
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абхазия, новости
Юный яхтсмен из Абхазии принял участие в соревнованиях в Сочи
В соревнованиях принимают участие около 160 яхтсменов от 9 лет до 21 года из разных регионов России.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
Воспитанник секции парусного спорта сухумского яхт-клуба "Амра" Леонид Агрба принимает участие в состязаниях "Зимние старты" в Сочи, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Агрба - единственный международный участник регат, первую гонку он провел в условиях ветра 6-7 метров в секунду. Его соперниками стали 95 спортсменов из пяти регионов России.
"Зимние старты" проводятся в Сочи три десятка лет. Соревнования начались 6 января и продлятся до 11 января, тогда же станут известны победители.