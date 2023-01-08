https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/yunyy-yakhtsmen-iz-abkhazii-prinyal-uchastie-v-sorevnovaniyakh-v-sochi-1043520841.html

Юный яхтсмен из Абхазии принял участие в соревнованиях в Сочи

Юный яхтсмен из Абхазии принял участие в соревнованиях в Сочи

В соревнованиях принимают участие около 160 яхтсменов от 9 лет до 21 года из разных регионов России. 08.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-08T19:34+0300

2023-01-08T19:34+0300

2023-01-08T19:34+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Воспитанник секции парусного спорта сухумского яхт-клуба "Амра" Леонид Агрба принимает участие в состязаниях "Зимние старты" в Сочи, сообщает Госкомспорта Абхазии. "Зимние старты" проводятся в Сочи три десятка лет. Соревнования начались 6 января и продлятся до 11 января, тогда же станут известны победители.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210603/Turbaza-Cherkeziya-o-vozmozhnostyakh-razvitiya-yakhtinga-v-Abkhazii---1032549218.html

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