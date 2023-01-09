https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-unichtozhili-tri-ukrainskikh-sklada-vooruzheniya-1043530154.html
Авиация и артиллерия России уничтожили три украинских склада вооружения
Авиация и артиллерия России уничтожили три украинских склада вооружения
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных... 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T16:15+0300
2023-01-09T16:15+0300
2023-01-09T18:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039215946_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_8e446529e77afb1bc1905181b0a2b24b.jpg
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Российские авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения в ДНР и Харьковской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что всего ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены 89 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039215946_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_49a500c4b17fbf6023c38e47401a9f44.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Авиация и артиллерия России уничтожили три украинских склада вооружения
16:15 09.01.2023 (обновлено: 18:54 09.01.2023)
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Российские авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения в ДНР и Харьковской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что всего ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены 89 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.