https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-unichtozhili-tri-ukrainskikh-sklada-vooruzheniya-1043530154.html

Авиация и артиллерия России уничтожили три украинских склада вооружения

Авиация и артиллерия России уничтожили три украинских склада вооружения

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных... 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T16:15+0300

2023-01-09T16:15+0300

2023-01-09T18:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Российские авиация и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов и вооружения в ДНР и Харьковской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что всего ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены 89 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126 районах.

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