https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/elektronnyy-polis-oms-poyavilsya-na-gosuslugakh--1043531331.html
Электронный полис ОМС появился на "Госуслугах"
Электронный полис ОМС появился на "Госуслугах"
Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T19:00+0300
2023-01-09T19:00+0300
2023-01-09T19:09+0300
медицина
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омс
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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление, и в течение одного рабочего дня он будет готов.Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса.
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медицина, россия, общество, омс
медицина, россия, общество, омс
Электронный полис ОМС появился на "Госуслугах"
19:00 09.01.2023 (обновлено: 19:09 09.01.2023)
Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".
СУХУМ, 9 янв – Sputnik
. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило
Минцифры.
"Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на Госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета", – говорится в заявлении.
Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление, и в течение одного рабочего дня он будет готов.
Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса.