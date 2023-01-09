https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/elektronnyy-polis-oms-poyavilsya-na-gosuslugakh--1043531331.html

Электронный полис ОМС появился на "Госуслугах"

Электронный полис ОМС появился на "Госуслугах"

Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T19:00+0300

2023-01-09T19:00+0300

2023-01-09T19:09+0300

медицина

россия

общество

омс

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СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на "Госуслугах", сообщило Минцифры.Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление, и в течение одного рабочего дня он будет готов.Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса.

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медицина, россия, общество, омс