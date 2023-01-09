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Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации
Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации
На фоне продолжающегося конфликта России с Западом стране необходима серьезная перестройка ― от новых законов до корректировки образовательного процесса... 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T18:05+0300
2023-01-09T18:05+0300
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Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации
Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации
Последние политические события окончательно излечили нас от иллюзий по поводу устремлений Запада, который уже в открытую начал крестовый поход против России и русских, включая и российскую культуру, и литературу, отменяя даже Тургенева и Чехова, и тем самым открыв свое истинное хищническое лицо, утверждает эксперт.Сейчас российское общество спасает лишь то, что "у нас очень высокий болевой социальный порог, мы можем выдерживать то, чего не выдержат американцы", рассуждает историк."Если бы Америка пережила наши 90-е, Америки бы уже не было, а мы пережили", – говорит Фурсов.
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подкасты, россия, украина, нато, сша, европа, политика, аудио
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Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации
18:05 09.01.2023 (обновлено: 18:51 09.01.2023)
На фоне продолжающегося конфликта России с Западом стране необходима серьезная перестройка ― от новых законов до корректировки образовательного процесса, считает российский историк, гендиректор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
Последние политические события окончательно излечили нас от иллюзий по поводу устремлений Запада, который уже в открытую начал крестовый поход против России и русских, включая и российскую культуру, и литературу, отменяя даже Тургенева и Чехова, и тем самым открыв свое истинное хищническое лицо, утверждает эксперт.
"В конфликте, который сейчас активно развивается, нам не победить без серьезных элитарных подвижек. Здесь нужно принимать серьезные очень решения. Из простых решений, безусловно, нужно вернуть закон о лишении гражданства, надо перестраиваться на другой лад. На Западе, кстати, уже заговорили о том, что общество должно перестраиваться на манер симбиоза военно-гражданского. Вообще в XXI веке грань между войной и миром стирается, становится пунктирной, нужно менять образование в связи с этим, нужна очень серьезная перестройка", – отмечает ученый.
Сейчас российское общество спасает лишь то, что "у нас очень высокий болевой социальный порог, мы можем выдерживать то, чего не выдержат американцы", рассуждает историк.
"Если бы Америка пережила наши 90-е, Америки бы уже не было, а мы пережили", – говорит Фурсов.