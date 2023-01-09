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Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации

Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации

На фоне продолжающегося конфликта России с Западом стране необходима серьезная перестройка ― от новых законов до корректировки образовательного процесса... 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T18:05+0300

2023-01-09T18:05+0300

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Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации Фурсов рассказал, какие нововведения нужны в России на фоне спецоперации

Последние политические события окончательно излечили нас от иллюзий по поводу устремлений Запада, который уже в открытую начал крестовый поход против России и русских, включая и российскую культуру, и литературу, отменяя даже Тургенева и Чехова, и тем самым открыв свое истинное хищническое лицо, утверждает эксперт.Сейчас российское общество спасает лишь то, что "у нас очень высокий болевой социальный порог, мы можем выдерживать то, чего не выдержат американцы", рассуждает историк."Если бы Америка пережила наши 90-е, Америки бы уже не было, а мы пережили", – говорит Фурсов.

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