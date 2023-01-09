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Госпереворот пытались совершить в Бразилии сторонники экс-президента Болсонару
Госпереворот пытались совершить в Бразилии сторонники экс-президента Болсонару
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T08:55+0300
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Правоохранители задержали свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд, сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.В воскресенье, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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в мире, бразилия, политика
в мире, бразилия, политика

Госпереворот пытались совершить в Бразилии сторонники экс-президента Болсонару

08:55 09.01.2023 (обновлено: 08:59 09.01.2023)
© Sputnik / В. Дунаев / Перейти в фотобанкВид на город Бразилиа. Архивное фото
Вид на город Бразилиа. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / В. Дунаев
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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Правоохранители задержали свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд, сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.
"Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок", - написал губернатор в своем блоге в Twitter.
В воскресенье, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.
Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.

Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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