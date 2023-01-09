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Госпереворот пытались совершить в Бразилии сторонники экс-президента Болсонару

Госпереворот пытались совершить в Бразилии сторонники экс-президента Болсонару

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T08:55+0300

2023-01-09T08:55+0300

2023-01-09T08:59+0300

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Правоохранители задержали свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд, сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.В воскресенье, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.

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