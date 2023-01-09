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Мужчина погиб в пожаре в Очамчыре
Мужчина погиб в пожаре в Очамчыре
Экстренный вызов поступил в МЧС Абхазии из Очамчыры вечером 8 января. 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T11:40+0300
2023-01-09T11:40+0300
2023-01-09T11:40+0300
в абхазии
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пожар
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Мужчина погиб в пожаре в Очамчыре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. С огнем боролись два пожарных расчета, первый этаж не пострадал. Спасти хозяина дома не удалосьПричины трагедии устанавливаются.
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мчс абхазии, очамчырский район, происшествия, пожар
мчс абхазии, очамчырский район, происшествия, пожар
Мужчина погиб в пожаре в Очамчыре
Экстренный вызов поступил в МЧС Абхазии из Очамчыры вечером 8 января.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Мужчина погиб в пожаре в Очамчыре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Спасатели выехали на экстренный вызов на улицу Папаскир в Очамчыре в 21:35 в воскресенье, 8 января. К их приезду огонь полностью охватил крышу и второй этаж частного дома.
С огнем боролись два пожарных расчета, первый этаж не пострадал. Спасти хозяина дома не удалось
Причины трагедии устанавливаются.