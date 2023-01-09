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Носович о задержании Касема: преследование журналистов – обычная практика для Латвии
Носович о задержании Касема: преследование журналистов – обычная практика для Латвии
Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва... 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T19:50+0300
2023-01-09T19:50+0300
2023-01-09T21:41+0300
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Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.
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латвия, литва, sputnik, видео, мультимедиа, видео
Носович о задержании Касема: преследование журналистов – обычная практика для Латвии
19:50 09.01.2023 (обновлено: 21:41 09.01.2023)
Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.