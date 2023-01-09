https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/nosovich-o-zaderzhanii-kasema-presledovanie-zhurnalistov---obychnaya-praktika-dlya-latvii-1043532613.html

Носович о задержании Касема: преследование журналистов – обычная практика для Латвии

Носович о задержании Касема: преследование журналистов – обычная практика для Латвии

Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва... 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T19:50+0300

2023-01-09T19:50+0300

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Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.

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