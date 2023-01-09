https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/ostorozhno-spoyler-o-filme-banshi-inisherina-i-tvorchestve-rezhissera-martina-makdony-1043390168.html

Осторожно, спойлер: о фильме "Банши Инишерина" и творчестве режиссера Мартина Макдоны

Осторожно, спойлер: о фильме "Банши Инишерина" и творчестве режиссера Мартина Макдоны

В свежем выпуске радиошоу "Осторожно, спойлер" ведущие обсудили творчество британо-ирландского кинорежиссера Мартина Макдоны. Речь идет о его основных пьесах и... 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T12:35+0300

2023-01-09T12:35+0300

2023-01-09T12:35+0300

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Осторожно, спойлер: Мартин Макдона Осторожно, спойлер: Мартин Макдона

В свежем выпуске радиошоу "Осторожно, спойлер" ведущие обсудили творчество британо-ирландского кинорежиссера Мартина Макдоны. Речь идет о его основных пьесах и кинематографических работах автора. Особый акцент авторы передачи сделали на самом последнем фильме Макдоны "Банши Инишерина".Подробности слушайте в аудиофайле. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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