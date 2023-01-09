https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/rossiya-i-belarus-zapustyat-mediakholding-v-ramkakh-soyuznogo-gosudarstva-1043529832.html

Россия и Беларусь запустят медиахолдинг в рамках Союзного государства

Россия и Беларусь запустят медиахолдинг в рамках Союзного государства

В понедельник глава белорусского государства Александр Лукашенко провел в Минске встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T15:20+0300

2023-01-09T15:20+0300

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россия

белоруссия

политика

журналистика

александр лукашенко

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на необходимости создания совместного медиахолдинга в рамках Союзного государства республики и России.Лукашенко напомнил, что создание союзного медиахолдинга – это общее решение президентов России и Белоруссии. Причем медиахолдинг должен быть хороший, добротный, мощный, обязательно современный."В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - подчеркнул президент Белоруссии.В качестве сроков реализации решения Лукашенко обозначил этот год, желательно – первое полугодие.

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россия, белоруссия, политика, журналистика, александр лукашенко