https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-bakhmutskoe-v-dnr-1043524601.html
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). 09.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-09T10:45+0300
2023-01-09T10:45+0300
2023-01-09T10:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
днр
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР, расположенный в окрестностях Соледара, об этом сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР.Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, днр
Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР
Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут).
СУХУМ, 9 янв - Sputnik
. Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР, расположенный в окрестностях Соледара, об этом сообщил
в Telegram-канале штаб обороны ДНР.
"По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Бахмутское", — говорится в тексте.
Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.