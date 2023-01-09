https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-bakhmutskoe-v-dnr-1043524601.html

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Это село находится к северо-востоку от важного транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). 09.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-09T10:45+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

днр

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР, расположенный в окрестностях Соледара, об этом сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР.Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

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